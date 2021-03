Marie-Paule heeft eerste vaccinatie achter de rug: 'Het was goed geregeld in Hongkong'

Marie-Paule Herman heeft de eerste vaccinatie gekregen (foto: Marie-Paule Herman)

Hongkong is in februari begonnen met het inenten van burgers tegen het coronavirus. Daarbij werd gesart met het vaccin van de Chinese farmaceut Sinovac. Sinds deze maand wordt ook het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend.

Marie-Paule koos voor Pfizer/BioNTech. "Ik moest er zondag om 09.00 uur zijn. Het was heel goed geregeld. De vrouw die mij hielp was heel vriendelijk en het was eigenlijk zo klaar." Marie-Paule bleef daarna wel even op haar stoel zitten omdat ze wat witjes werd. Behalve een ietwat pijnlijke arm heeft ze niets vervelends overgehouden aan de vaccinatie. "Een paar collega's werden wat ziekjes, ik heb dat niet gehad."

Onzekerheid

Ondertussen is er een kink in de kabel gekomen. Hongkong heeft het inenten met de vaccins van Pfizer/BioNTech tijdelijk stopgezet vanwege defecten aan de flesjes. Volgens de regering van Hongkong gaat het om een voorzorgsmaatregel.

Marie-Paule kreeg vandaag te horen dat zij een vaccin uit een kapot flesje ingespoten heeft gekregen. Hoe het nu verder gaat is onzeker. BioNTech en de distributeur "hebben geen redenen gevonden om te geloven dat de productveiligheid in het geding is", aldus de Hongkongse regering. Om hoeveel vaccindoses het gaat, zeiden de autoriteiten niet, maar het gebruik van twee partijen wordt tot nader order opgeschort.

"Momenteel is alles stopgezet, het is afwachten. Eigenlijk is er niets bekend. Hopelijk horen we deze week meer." De afspraak voor de tweede vaccinatie is al gemaakt, maar het is onzeker of deze doorgaat.

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

