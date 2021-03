Opluchting en blijdschap bij hervatten coronavaccinaties van AstraZeneca

(foto: Omroep Zeeland)

Corné Langenberg kwam vandaag zijn eerste prik met het AstraZeneca-vaccin halen. En daar heeft hij geen moment over getwijfeld. "Ik heb zelf op de IC in Geldrop gelegen", vertelt hij. "Dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt dat het niet zomaar een klein griepje is." Hij hoopt dan ook dat er snel heel veel mensen een prik met een coronavaccin krijgen. "Mij hebben ze altijd geleerd: voorkomen is beter dan genezen. Het is een ziekte die we moeten proberen het land uit te krijgen. Daar moeten we iets voor doen. Dus een klein prikje, als dat het is, er zijn ergere dingen in de wereld."

Hervat na meldingen van bijwerkingen

Het vaccineren met AstraZeneca is vandaag na anderhalve week weer hervat. Tien dagen geleden stopte Nederland uit voorzorg met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Uit heel Europa waren 25 meldingen gekomen op de ruim twintig miljoen inentingen van mogelijke zeldzame bijwerkingen als trombose.

Door alle berichtgeving over de mogelijke bijwerkingen leven er er zorgen over de veiligheid van het vaccin. Marco Weda van de GGD Zeeland snapt dat er zorgen zijn, maar volgens hem is dat niet terecht. "De Europese en Nederlandse toezichthouders hebben de meldingen van bijwerkingen onderzocht en zij hebben geconcludeerd: het is veilig."

Fleur Nees werkt als begeleidster van een blinde jongen. Ze heeft inmiddels ook haar eerste prik gekregen. "Het gaat om een stukje veiligheid. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor degene waar ik bij over de vloer kom. Dat ik eigenlijk geen risico meer vorm."

Dat er twijfels waren over het AstraZeneca-vaccin doet Fleur niet zoveel. "Het was de eerste keer al goedgekeurd, daar heb ik weinig zorgen om gehad." Nu ze de eerste prik op zak heeft, en over een tijdje voor de tweede keer wordt gevaccineerd, denkt ze niet dat er snel iets veranderd. "De maatregelen blijven nog zoals ze nu zijn. Voordat heel Nederland is ingeënt, zijn we weer even verder."

Ook jeugdzorgmedewerker Annemarie is blij dat ze voor de eerste keer het vaccin toegediend heeft gekregen. "Het viel reuze mee en het deed geen pijn, dus ik ben blij dat ik 'm heb gehad", vertelt ze na afloop. "Als iedereen de vaccinatie gaat halen, dan hoop ik dat we in de zomer meer vrijheid hebben." Ook Annemarie heeft geen twijfels over dit vaccin. "Ik denk dat ze het goed onderzocht hebben en ga ervanuit dat het goed moet komen", vertelt ze. "Ik denk dat de kans klein is dat je er trombose van krijgt, dus het is goed dat we juist zo corona bestrijden."

