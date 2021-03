Annemarie dolblij met nieuwe wet: 'Er viel een last van mijn schouders'

Een paar maanden geleden zat Annemarie in zo'n situatie. Haar familielid werd met groepsvervoer van A naar B gebracht. Hij vertrouwde het niet, in verband met een eventuele coronabesmetting en weigerde daarom het groepsvervoer. "Dan ga je in gesprek met de zorginstelling. Kan dit anders? Wat is een oplossing? Maar je komt er niet altijd uit natuurlijk", vertelt Annemarie.

Iemand met een beperking zou net zo veel rechten moeten hebben als iemand zonder beperking" Annemarie Cleophas, vertegenwoordiger

Annemarie merkte dat op het moment dat je als 'leek' te maken krijgt met een grote zorginstelling, er niet altijd rekening gehouden kan worden met een individu. Er is gewoonweg geen tijd, ruimte of personeel voor beschikbaar. "Toch is het zo belangrijk om naar een persoonlijke mening te luisteren van iemand met of zonder beperking", zegt Annemarie.

"Iemand met een beperking zou net zo veel rechten moeten hebben als iemand zonder beperking en dat is nu gewoon niet het geval. Ik ben blij dat de nieuwe wet daar nu beter op let." Annemarie doelt daarbij op de nieuwe Wet zorg en dwang.

Na een proefperiode van een jaar, is de Wet zorg en dwang per 1 januari volledig van kracht geworden. De wet is bedoeld om mensen met een beperking en dementerenden bij te staan in 'een conflict' met de zorginstelling waar zij van afhankelijk zijn. Ook vertegenwoordigers van dementerenden of mensen met een verstandelijke beperking kunnen gebruik maken van de nieuwe wet. Onderdeel van de wet is de onafhankelijk vertrouwenspersoon die de cliënt kan bijstaan.

Annemarie kreeg tijdens een lezing van de nieuwe wet te horen. "Ik volg altijd de ins en outs in de zorg, omdat ik het belangrijk vind dat ik daar genoeg van af weet voor mijn familielid", vertelt ze. "Maar de zorg is zo'n alomvattend iets, zo groot, dat je als buitenstaander nooit alles kunt weten."

Zorgcliënt en verzorgende. (foto: Eva Regelt)

Annemarie en haar familielid vroegen daarom om een vertrouwenspersoon vanuit de Wet zorg en dwang, een onafhankelijk iemand, die gespecialiseerd is in de zorg en de belangen van een cliënt behartigt.

Atlas

"Ken je de Griekse god Atlas? Die de wereld op zijn schouders droeg? Zo voelde ik me eerst", zegt Annemarie. Ook al is haar familielid volwassen en zij al 65+, zij blijft zijn aanspreekpunt. "Dat er nu een onafhankelijk vertrouwenspersoon is, die de belangen van mijn familielid kan behartigen in een gesprek met de zorginstelling, vind ik heel erg belangrijk en daar ben ik heel blij mee. Er viel een last van mijn schouders."

Lees ook: