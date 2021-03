Veere legt parkeertarief van 50 euro uit: 'We zijn niet ongevoelig voor wat er leeft'

In Zoutelande wordt gevreesd dat de dagkaart toeristen afschrikt. (foto: Omroep Zeeland)

'We zijn niet ongevoelig voor wat er leeft. En gaan het parkeerbeleid uitgebreid evalueren', laat de gemeente weten. 'Ook monitoren we wat het effect is van het invoeren van het parkeerbeleid, zodat we goed weten of we inderdaad bereiken wat de bedoeling is'.

Dagkaart

Het draait allemaal om de dagkaart die vanaf 1 april gekocht moet worden als er in de Zoutelandse vergunninghouderzone geparkeerd wordt. Op onlangs onthulde borden staat dat de dagkaart 50 euro kost. Inwoners vrezen dat hierdoor toeristen Zoutelande links laten liggen. Ondernemers hebben samen met de dorpsraad een brief naar de gemeente gestuurd met hun zorgen.

De gemeente reageert nu op de storm aan kritiek. Het beleid is bedoeld om parkeren in woonwijken te ontmoedigen en 'zo de leefbaarheid bevorderen.' In een schrijven staat: 'Deze vroegtijdig onthulde borden horen bij de totale bebording bij binnenkomst in Zoutelande'. Er worden nog meer borden geplaatst met een verwijzing naar de P-route waar men terecht komt op een parkeerterrein waar je tegen 12,- of 14,- een hele dag kunt parkeren.

In Zoutelande kozen we voor een vriendelijker systeem dan in Domburg en Veere" Gemeente Veere

Het bewuste bord is volgens de gemeente vooral bedoeld ter verduidelijking. Het 'wijst op de mogelijkheid om in het vergunninghouder-gebied betaald te kunnen parkeren'. In Domburg en het stadje Veere krijgen parkeerders in een vergunningszone een bekeuring van 100 euro.

'In Zoutelande kozen we voor een vriendelijker systeem: mensen kunnen wel parkeren in het vergunninghouder gebied, maar met een dagkaart van 50 euro'. Wie straks toch zonder een dagkaart parkeert in Zoutelande krijgt een naheffing van 65,30 euro. Dit is een lager bedrag dan in Domburg en Veere.

