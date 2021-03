Goedemorgen! Bom, dagkaart en soundtrack

Opnieuw wordt er vandaag een vliegtuigbom geruimd. Dat gebeurde gisteren ook al. Beide bommen zijn gevonden aan de Lampzinspolder in Nieuwvliet.

Eerder gevonden vliegtuigbom (foto: Gemeente Sluis)

De bom van gisteren stond niet meer op scherp en is op de springlocatie bij Oostburg tot ontploffing gebracht. De bom van vandaag staat wel nog op scherp, waardoor die eerst onschadelijk wordt gemaakt door de EOD. Omwonenden moeten tijdelijk hun woning verlaten en het gebied wordt afgesloten. Deze bom wordt ook ter plaatse tot ontploffing gebracht

Na veel kritiek heeft de gemeente Veere gereageerd op de invoering van nieuwe parkeertarieven in Zoutelande. Het draait allemaal om de dagkaart die vanaf 1 april gekocht moet worden als er in de Zoutelandse vergunninghouderzone geparkeerd wordt. Op onlangs onthulde borden staat dat de dagkaart 50 euro kost.

Dagkaart Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Inwoners vrezen dat hierdoor toeristen Zoutelande links laten liggen. 'We zijn niet ongevoelig voor wat er leeft. En gaan het parkeerbeleid uitgebreid evalueren', laat de gemeente weten. 'Ook monitoren we wat het effect is van het invoeren van het parkeerbeleid, zodat we goed weten of we inderdaad bereiken wat de bedoeling is'.

De jeugdthriller Skygge (foto: Omroep Zeeland)

Een film heeft meestal een soundtrack. Waarom een boek niet, dacht schrijver Mark de Groot uit Middelburg. Daarom liet hij voor zijn nieuwe boek Skygge, een literaire jeugdthriller, ook een soundtrack maken. Singer-songwriter Floris Huetink schreef twee nummers die bij het boek en het verhaal passen.

Skaters in Middelburg zijn een petitie gestart voor behoud van hun skatepark. Om dat kracht bij te zetten hebben ze gisteren actie gevoerd tegen de sluiting in de wijk Veersepoort in Middelburg. Het is een populaire stek voor skaters, maar omwonenden hebben er last van.

Buitengebied bij Westkapelle ontwaakt (foto: Hanneke JL, Westkapelle)

Een zwak front boven onze omgeving geeft vanochtend veel bewolking en lokaal valt een drup regen of motregen. Maar veel plaatsen blijven ook droog en later in de ochtend komen er aan zee enkele opklaringen. Vanmiddag breiden die opklaringen zich uit. Er komen dus zonnige perioden en het blijft dan droog. De temperatuur komt uit op 10 tot 13 graden, de wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west. Vrijdag is er een matige tot krachtige wind. Eerst valt er een lokale bui en is er wat zon, 's avonds gaat het regenen.