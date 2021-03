Tolhoek derde Nederlander in Ronde van Catalonië

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

De rit naar het skiresort Vallter 2000 werd gewonnen door Adam Yates. Tolhoek kwam op 1.29' als 21e over de streep. De Bevelandse renner was in goed gezelschap. Hij kwam met Richard Carapaz en ploeggenoot Steven Kruijswijk over de finish.

Bij de start van de rit stond Tolhoek op de 67e plaats in het algemeen klassement. Nu staat hij 22e. Zijn achterstand op klassementsleider Yates is 3.21'. Na Wilco Kelderman en Kruijswijk is Tolhoek de derde Nederlander in het algemeen klassement.

Vandaag staat de etappe naar Port Ainé op het programma. Daarin zijn drie zware beklimmingen opgenomen. Zondag is de afsluitende rit.