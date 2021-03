'Waarom heeft een boek eigenlijk geen soundtrack?'

De Groot vindt het eigenlijk raar dat films meestal een soundtrack hebben en boeken niet. "Terwijl een boek, een goed verhaal, niets anders doet dan mooie beelden, een film, in je hoofd laten afspelen. Dus ik dacht, waarom kan dat bij een boek niet met een muzikale ondersteuning. Vandaar dat ik contact heb gezocht met een bevriende singer-songwriter. Hij was enthousiast en is aan de slag gegaan met twee nummers als eindresultaat."

Ik vind het heel fijn om divers te schrijven." Schrijver Mark de Groot

De Groot heeft voor een Noors woord gekozen als titel. "Skygge betekent schaduw en dat heeft alles te maken met de inhoud en de thematiek van het verhaal. Daarnaast speelt het verhaal zich ook af in een dorp in het noorden van Noorwegen waar het een half jaar in de schaduw ligt van de omringende bergen. Het dorp Rjukan heeft model gestaan voor het verzonnen dorp. Ik vond dit Noorse woord dus wel erg passend."

Psychologische thriller

Skygge is psychologische thriller en gaat over jonge mensen die hun weg moeten zoeken door de puinhopen die door volwassenen zijn gecreëerd. Tegelijkertijd moeten ze een ramp, die op het punt staat te gebeuren, zien te voorkomen. "En het is wel grappig, want het verhaal heeft momenteel wel raakvlakken met onze huidige maatschappij."

De Groot schrijft al vanaf zijn pubertijd korte verhalen die vervolgens liet lezen aan familie en vrienden. Sinds drie jaar schrijft hij op professionele basis en worden zijn boeken door een uitgever gepubliceerd. Hij schrijft korte verhalen voor volwassenen, kinderboeken en nu voor het eerst een jeugdthriller. "Ik vind het fijn om heel divers te schrijven. Het leven heeft zulke mooie facetten en het is voor mij een uitdaging om al die verschillende facetten te beschrijven in vermakelijke verhalen."

Geen hokjes

Daarnaast vindt De Groot dat schrijvers zichzelf niet in een hokje moeten plaatsen, maar zo breed mogelijk geïnteresseerd moeten zijn om vandaar uit je bevindingen op te schrijven. "Wat uiteindelijk kan leiden tot een boek. En dan maakt het genre in principe niets uit."

Een illustratie ui het boek Skygge (foto: Gordijn Publishing)

De Groot heeft genoeg bronnen waar hij de inspiratie voor het schrijven van verhalen vandaan haalt. "Ik zie soms iets op televisie, lees een artikel in de krant, hoor een liedje op de radio of voer een gesprek met iemand. Het gaat dus eigenlijk om het observeren van de wereld om je heen. Dat kan leiden tot een idee en dat idee kan weer leiden tot een verhaal of in dit geval een thriller."

In het niets staren

Maar hij moet ook bekennen dat het regelmatig voorkomt dat hij zichzelf dwingt om achter zijn bureau te gaan zitten en in het niets te staren. "Zonder enige afleiding en laat die inspiratie of ideeën dan maar komen. Kijk maar eens wat er binnenkomt, wat je voelt en combineer dat maar. Nou, dan duurt een dag soms lang hoor."

Soms wel tweeduizend woorden per dag

Wanneer er eenmaal een idee voor een verhaal geboren is, en de eerste zinnen op papier staan, kan het snel gaan. "Als ik de rust heb en onder de ideale omstandigheden schrijf ik tussen de duizend en tweeduizend woorden per dag. Maar dit kan ook een valkuil zijn, omdat ik dan te snel ga. Dat betekent dat ik nog veel redactiewerk moet toepassen, voordat ik het opstuur naar de uitgever." Maar wanneer hij in een flow zit wil hij daar optimaal gebruik van maken en het vasthouden.