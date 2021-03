'Verontrustend' veel dingen mis bij waterdoorlaat Waterdunen

Van de Linde was zelf niet betrokken bij de bouw van de getijdenduiker. Maar na het rapport met daarin de fouten en hersteltips te hebben gelezen komt hij wel tot een conclusie. "Het is een scala aan maatregelen. En dat het er zo veel zijn waaronder tien hele belangrijke, dat vind ik verontrustend."

Niet in orde

De getijdenduiker werd in 2014 gebouwd. Vanaf dat moment wordt steeds duidelijker dat er zaken niet in orde zijn. Als in september van dat jaar de bouw klaar is worden een maand later al vragen gesteld in de gemeenteraad van Sluis over een mogelijke verzakking.

Een conclusie in het rapport over de getijdenduiker van Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

De gebreken staan beschreven in een rapport dat het provinciebestuur vorig jaar onder ogen kreeg. Begin deze maand kregen de leden van Provinciale Staten inzage in het rapport. Naast veel vragen klinkt er vanuit de oppositie kritiek omdat het rapport niet snel genoeg werd doorgestuurd.

Niet genoeg over nagedacht

Volgens Wim van de Linde is duidelijk dat er bij de bouw niet goed genoeg over is nagedacht. "Onderschat denk ik en de problematiek in zijn totaliteit niet goed overzien." Tegelijkertijd ziet hij ook verzachtende omstandigheden. "Hoe je het ook wendt of keert, bij de bouw van zo'n uniek project komen altijd in meer of mindere mate problemen om de hoek kijken maar zoveel hadden het er niet hoeven te zijn."

Ingenieur Wim van de Linde bestudeert het rapport van de getijdenduiker Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

Opvallend is volgens hem verder dat de duiker niet geautomatiseerd is. "Dat wil zeggen dat men kijkt naar het tij van de Westerschelde en naar de gewenste waterstand in Waterdunen. En dat moet één systeem zijn. Dan pas krijg je een goed werkend en functionerend geheel."

Morgen hopelijk antwoorden

Op onder andere de vraag waarom daar niet beter over nagedacht werd voorafgaand aan de bouw hopen Statenleden morgen antwoorden te krijgen. Wat Van de Linde betreft moet er nu snel gehandeld worden. "Snel de zaak op de markt zetten, een aannemer contracteren. En de aansturing is heel belangrijk. Want de aanpassingen zijn deels softwarematig. En het ontwikkelen en testen daarvan valt altijd tegen. Daar moet men heel goed naar kijken."