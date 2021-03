Concert at Sea schuift door naar 2022: 'BLØF is in ieder geval al bevestigd'

Concert at Sea op de Brouwersdam (foto: ANP)

"Het is een hele verdrietige beslissing die we moesten nemen", zegt festivaldirecteur Lesley Grieten. "We hebben het van alle kanten bekeken, maar het is gewoon niet haalbaar." Het jaarlijkse festival zou eind juni plaatsvinden op de Brouwersdam.

Niet zomaar verplaatst

Het festival verplaatsen naar het najaar was geen optie volgens de organisatie: "Jullie kennen CAS, het is zo'n grote operatie. Het is juist met 40.000 mensen genieten van een prachtig weekend aan de Zeeuwse kust, zoveel mensen die blijven overnachten. Dat krijg je niet zomaar verplaatst."

De line-up van 2022 wordt later dit jaar bekendgemaakt. Behalve één headliner dan: "Ik moet de grap even maken", zegt Grieten. "BLØF is in ieder geval al bevestigd."

Het festival was al uitverkocht. Tickets voor 2021 blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Tickethouders die niet kunnen komen in 2022 krijgen hun geld terug.

Positief geluid BLØF

"Natuurlijk valt het ons zwaar dat ons festival ook dit jaar niet door kan gaan", zegt Paskal Jakobsen van BLØF, de band die Concert at Sea al sinds de eerste editie in 2006 mede-organiseert. "Ook omdat we al zo lang niet live voor publiek hebben kunnen spelen. Het is ook echt heel vervelend voor ons publiek, alle artiesten, leveranciers, partners en de crew."

Om toch een positief geluid te brengen als tegenhanger van dit nieuws bracht BLØF vandaag de nieuwe single 'Horizon' uit. De single betekent veel voor de festivalorganisatie, zegt Grieten. "Het is een liedje waar we zelf een hoop kracht en energie uithalen en we hopen dat iedereen dat doet."

Concert at Sea wordt sinds 2006 gehouden op de Brouwersdam. Het festival zou vorig jaar de vijftiende editie vieren. Artiesten als Krezip, Kensington en The Script zouden tijdens de jubileumeditie op het podium staan.

Lees ook: