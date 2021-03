Fietsen langs Westerschelde moet een beleving worden, maar omwonenden hebben nog twijfels

Niet alle bewoners van Walsoorden zijn te spreken over de overkapping boven de steiger bij Walsoorden. (foto: Gemeente Hulst)

Gisteren en eergisteren waren 's avonds de digitale bijeenkomsten voor Ossenisse-Zeedorp en Walsoorden. Van de aanwezige inwoners van Ossenisse kregen de ontwerpen voor hun dijkovergang unaniem groen licht. In Walsoorden is het enthousiasme voor de plannen voor het dorpje juist een beetje gezakt. Bewoners van Paal en Emmadorp mogen komende week nog hun zegje doen over het project Versterk de Scheldekust.

Aantrekkelijker

Versterk de Scheldekust is in 2017 gestart omdat er geld beschikbaar kwam vanuit het natuurpakket Westerschelde. De gemeente Hulst nam het initiatief om de vier Scheldedorpen aantrekkelijker te maken voor toeristen, maar ook de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen. Dat resulteerde in 'een rode loper': een belevingsroute over praktisch de hele Westerscheldedijk, van Doel tot Zeedorp, die de dorpen verbindt en de grens tussen binnen- en buitendijks laat vervagen.

Inmiddels zijn de betrokken partijen - de gemeente, de provincie en Grenspark Groot Saeftinghe - vele gesprekken met bewoners verder en is nu het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan. Zeker nu er extra subsidies zijn, vertelt wethouder Diana van Damme, vanuit de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen en het plattelandsfonds. Landschapsarchitect Ro Koster: "We maken een maatpak voor elk dorp. De tijd is nu rijp om de plannen door de wasmachine te halen en dingen te gaan realiseren."

Het plan voor een paviljoen boven de steiger sneuvelde, maar de steiger zelf kan rekenen op instemming. (foto: Gemeente Hulst)

In Walsoorden zijn ze nog niet zover. Struikelblok vormt het idee voor een houten overkapping boven de steiger die is ingetekend bij de dijkovergang. Het plan voor een buitendijks 'huisje' waarin je beschut zit en schepen kunt spotten - een geesteskind van de landschapsarchitect - ziet een aantal inwoners helemáál niet zitten.

Huisje verpest uitzicht

Ze vinden dat het huisje het uitzicht op de Schelde verpest. Als er al een gebouwtje moet komen, dan kan dit beter aan de binnenkant van de dijk komt, menen ze.

Ook het fietspad dat over de dijk loopt en het voetpad kruist, baart hen zorgen. Wanneer groepen wielrenners zomers voorbij zoeven, is 'het wachten op ongevallen', vindt dorpsraadvoorzitter Johan Everaert van Walsoorden.

De bewoners van Ossenisse en Zeedorp zijn blij met de brede trap over de Westerscheldedijk (foto: Gemeente Hulst)

In Ossenisse sneuvelden vergelijkbare plannen voor een groot paviljoen met drie verdiepingen al in 2019. Inwoners voelden er niets voor en het houten bouwwerk aan de buitenkant van de dijk verdween van het toneel. Wel toonden ze zich, ook gisteren weer, erg gecharmeerd van de geplande brede trap over de dijk en de lange, smaller toelopende steiger waar je kan plaatsnemen op een van de banken.

Ro de Koster zou het heel jammer vinden als ook het huisje in Walsoorden het niet gaat halen. "Ik proefde bij de vorige sessies de energie en nu voel ik de afstand komen."

'Basis niet meer veranderen'

De dag erna waarschuwde hij de toehoorders uit Ossenisse en Zeedorp van tevoren. "De basis ligt er, die gaan we na zes sessies niet meer veranderen."

Voor de dorpelingen hoeft dat ook niet meer, al zouden ze nog wel graag een aanlegplek voor een boot en verkeersremmers voor wielrenners zien. En wat hen betreft mag schrijver en dorpsgenoot Jan Vantoortelboom gerust een gedicht maken voor op de reling van de steiger.