231 coronabesmettingen in één dag, Reimerswaal relatief meeste besmettingen van Nederland

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen in Zeeland zijn het afgelopen etmaal geregistreerd in Reimerswaal: 49 in totaal. Met de besmettingen van de dagen ervoor erbij opgeteld zijn er in Reimerswaal 825 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Daarmee staat Reimerswaal bovenaan in Nederland.

Na Reimerswaal zijn de meeste nieuwe besmettingen gemeld in Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. De overlijdens zijn het afgelopen etmaal geregistreerd in Vlissingen (3), Goes (2), Reimerswaal, Veere en Noord-Beveland.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 21 mrt ma 22mrt di 23 mrt wo 24 mrt do 25 mrt Borsele 3 3 6 6 12 Goes 21 10 17 11 21 Hulst 5 3 1 3 6 Kapelle 8 0 3 7 14 Middelburg 21 30 26 21 25 Noord-Beveland 6 2 2 3 5 Reimerswaal 16 34 29 14 49 Schouwen-Duiveland 11 5 2 9 9 Sluis 5 3 0 9 4 Terneuzen 14 17 14 20 32 Tholen 3 17 7 16 15 Veere 10 7 3 12 8 Vlissingen 20 10 13 33 31 Totaal Zeeland 143 141 123 164 231

De dagelijkse registratie van het RIVM kan fluctueren. Daarom berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's.

Op de kaart is te zien dat het aantal besmettingen op Walcheren het snelst stijgt. Het aantal besmettingen is nagenoeg gelijk met de Bevelanden. Het aantal nieuwe besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen), stijgt licht.

Lees ook: