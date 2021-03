Zelfs in coronatijd geeft JVOZ talent de kans: 'Maar een opgave is het wel'

Drie spelers maken de overstap naar Sparta Rotterdam: Jace van Belzen uit Arnemuiden, Tijn Sinke uit Middelburg en Rowan Traas uit 's-Heerenhoek. JVOZ heeft een samenwerkingsverband met de Eredivisionist. Speelster Danique Tolhoek uit Kapelle sluit aan bij de beloften van Ajax. Kyeno Freijzer uit Axel stapt over naar NAC Breda.

Een mooie kans voor hen, vindt Slager. En een bevestiging van het goede werk dat in deze lastige tijd werd geleverd bij JVOZ. "Ondanks alles trainen we nog altijd vier keer per week en dankzij onze trainers met veel uitdaging, waardoor het plezier er vaak van afspat."

Doortrainen

Traas, een zestienjarige aanvaller uit 's-Heerenhoek, gaat in de O18 spelen. Hij moest zich bewijzen in een tijd dat hij bijna geen wedstrijd speelde. "Ik heb mezelf fit gehouden en kon gelukkig wel doortrainen." Nu kijkt nu vooral uit naar zijn avontuur. "Natuurlijk zal het best even anders zijn, omdat ik daar nog niemand ken. Ik ga gewoon proberen het beste uit mezelf te halen."

We krijgen regelmatig tips van mensen uit het Zeeuwse met oog voor talent." Niels Slager, hoofd jeugdopleiding JVOZ

Voor Slager en hoofd scouting Robin Jilleba wacht er nu wel een moeilijke periode. Want hoewel het vertrek van de talenten een mooi visitekaartje is, moeten de lege plekken in de opleiding wel weer opgevuld worden. Het vinden van nieuw talent is een stuk lastiger, nu de jeugdcompetities al vanaf oktober zijn stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. "Dat is nogal een opgave, ja. Gelukkig hebben we bij de start van het seizoen nog wat kunnen zien. Verder krijgen we regelmatig tips van mensen uit het Zeeuwse met oog voor talent."

Daarnaast organiseert JVOZ dit voorjaar weer enkele selectiedagen om nieuwe aanwas te krijgen. Begin maart probeerden zo'n zestig jonge Zeeuwse voetballers in de voetsporen te treden van Rowan, Tijn, Jace en Danique, die we over een paar jaar misschien wel gaan terugzien in de Eredivisie.