Burgemeester Reimerswaal vermoedt dat vooral gezinnen virus in haar gemeente verspreiden

Van Egmond is van mening dat er door heel Zeeland een brandhaard aan coronabesmettingen loopt. "Je zag het eerder op Noord-Beveland opvlammen en in Vlissingen en nu bij ons ook weer." De burgemeester heeft contact met de GGD om te onderzoeken waar de besmettingen vandaan komen.

Verspreid over hele gemeente

En dat is niet eenvoudig, want bronnen zijn lastig te vinden, legt de burgemeester uit. "Wat wij wel zien zijn clusters, 22 over de hele gemeente. Die clusters zie je op scholen, dus het gaat veel ook over jongeren, het gaat over kinderdagverblijven, over bedrijven, verzorgingstehuizen, maar we zien zo ook echt heel verspreid in Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, over het hele dorp."

In de afgelopen week zijn er in Reimerswaal 825 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd in Reimerswaal. Daarmee staat Reimerswaal bovenaan in Nederland. Ook in januari kleurde Reimerswaal donderrood op de kaart met coronabesmettingen. Op 18 januari stond de gemeente met meer dan 681 besmettingen per 100.000 inwoners landelijk op plek vier.

Van Egmond kan niet zeggen dat kerken een belangrijk aandeel hebben in het aantal coronabesmettingen. "Kerken zijn ook bronnen, maar net als vorige keer zeg ik: het virus volgt sociale contacten. Wij denken samen met de GGD dat bronnen in de gezinnen zitten." Als die gezinnen vervolgens naar school, de kerk, het bedrijf of kinderdagverblijf gaan, kan dat volgens de burgemeester een opleving geven.

In het radioprogramma Zeeland Komt Thuis zegt Van Egmond ook dat het hoge aantal besmettingen komt omdat meer mensen zich laten testen. "Het positieve nieuws is dat mensen zich laten testen, dat is de bedoeling. Als mensen zich laten testen, brengt dat ook meer besmettingen aan het licht."

Van Egmond hamert nog eens op de basisregels rond het bestrijden van het coronavirus. "Laten testen als je je niet lekker voelt, afstand houden, mondkapje opdoen. Dat blijft belangrijk, anders krijgen we het virus niet onder de knie."

Als iedereen zich aan die basisregels houdt, hoopt de burgemeesters dat het aantal besmettingen weer afneemt. "Ook vorige keer kwam er na een stijging weer een daling. Dat is waar we met elkaar naar streven. Mijn oproep is dan ook om je aan de basisregels te houden."

