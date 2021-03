Babyboom in Zeeland, negen maanden na eerste lockdown

Babyhandje (foto: Omroep Zeeland)

In totaal werden er 586 Zeeuwse 'lockdownbaby's' geboren, heeft babysite minime.nl berekend, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij werden de geboortecijfers van afgelopen december en januari vergeleken met die in dezelfde maanden een jaar eerder.

Grootste toename in Noord-Beveland

In het merendeel van de Zeeuwse gemeenten nam het aantal geboortes toe. De grootste toename was te zien in de gemeente Noord-Beveland, daar werden 160 procent meer baby's geboren. Sluis volgt met 70,6 procent en Schouwen-Duiveland met 52,6 procent.

Het aantal baby's steeg niet overal, in de gemeente Hulst was er juist sprake van een daling. Daar lag het aantal geboortes in december en januari juist 46,7 procent lager dan een jaar eerder. Ook in Goes, Veere en Reimerswaal was er een daling.

In het totaal van de provincie is er dus een stijging van 7,3 procent. Daarmee is Zeeland de provincie met de op een na grootste stijging. De babyboom was nog sterker in Friesland. Daar werden afgelopen december en januari 7,8 procent meer kinderen geboren dan een jaar eerder.

Meer thuis

Volgens de babysite is de stijging in het aantal geboortes in die zin uitonderlijk, dat een crisis juist meestal zorgt voor een tijdelijke dip in het aantal geboortes. Vaak volgt er dan na de crisis pas een toename. Dit was bijvoorbeeld het geval na de economische crisis in 2014/2015. Dat de coronacrisis een uitzondering is op die regel komt volgens minime.nl mogelijk doordat de lockdown ervoor zorgde dat stellen meer tijd thuis met elkaar doorbrachten.

Eerder waarschuwde ook ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen voor geboortegolven vanwege de lockdown. Maar het ziekenhuis gaf aan dat het juist de periodes vlak voor en vlak na de eerste lockdown waren die zorgden voor een toename in het aantal geboortes. Zo zou er in april weer een forse geboortegolf aankomen. Verloskundigen van het ziekenhuis verwachten dat er dan zo'n 20 procent meer baby's worden geboren.

