Bedreigingen in een clownspak, cobra's over de schutting: Zierikzeeënaar hoort drie jaar tegen zich eisen

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

"Wat ik heb gedaan is niet netjes en dat had ik niet moeten doen. Maar de lol was er wel een beetje af." Even valt de man stil. Hij slikt zijn tranen weg. "Ik heb niet goed nagedacht wat de gevolgen zouden zijn. Dit was nooit gebeurd als deze mensen mij met rust hadden gelaten."

Explosies door cobra's en bedreigen in clownspak

De feiten waar hij van verdacht wordt, beginnen op 16 september. 's Nachts gaat hij naar een woning in de Moggestraat en gooit een cobra over de schutting van de achtertuin. Een explosie is het gevolg. Buurtbewoners meldden ook een tweede explosie, maar daar zegt de verdachte niets mee te maken te hebben.

Vijf dagen later keert hij terug, deze keer laat hij een cobra ontploffen aan de voorkant van de woning. Weer een week later staat hij 's nachts in een clownspak in de achtertuin van dezelfde mensen. Zelf zegt hij daarover dat hij heeft geroepen dat ze moesten stoppen met hem lastig te vallen. De mensen in de woning zeggen dat hij een mes bij zich had, waar hij stekende bewegingen mee maakte. Ze voelen zich bedreigd.

Iets wat de verdachte herkent: hij voelt zich juist bedreigd door zijn slachtoffers. Hij is ervan overtuigd dat een van hen zijn motor in brand heeft gestoken en de velgen van zijn auto heeft losgedraaid. Hij beschuldigt ze van het verspreiden van onwaarheden over hem. 8 oktober knipt de verdachte een autoremleiding door bij de moeder van de man uit de woning in de Moggestraat.

Ik was klaar, ik was boos." Verdachte over de reden achter zijn daden.

Ernstige feiten, waarvan de man zich bewust is. Maar destijds kon hij de gevolgen niet overzien, zegt hij. Neem bijvoorbeeld het doorknippen van de remleiding. Een ongeluk veroorzaken was niet zijn bedoeling. Hij wilde de auto onklaar maken, dacht dat een auto met kapotte remleidingen niet zou kunnen rijden. De rechters lijken moeite te hebben dat te geloven.

Stroomstootwapen op verjaardag

Uiteindelijk meldt hij zich op 10 oktober zelf op het politiebureau. Overspannen, bang dat hem iets zal worden aangedaan. Hij biecht op wat hij gedaan heeft en meldt dat hij thuis een hagelgeweer, een stroomstootwapen en pepperspray heeft. Dat laatste om zichzelf eventueel te kunnen verdedigen. Het hagelgeweer gebruikte hij om op konijnen te schieten. En het stroomstootwapen? "Op een verjaardag een keer een schok mee gegeven."

Even trekt de rechter haar wenkbrauwen op: niet iets waar ze zelf ooit wel eens mee geconfronteerd is op verjaardagen. "Een beetje lol onder elkaar", zegt de verdachte nuchter. De politie vindt in zijn woning ook drugs: ruim zevenhonderd pillen en GHB. De verdachte zegt dat zijn drugsgebruik best meeviel. Ook deze keer valt een rechter hem in de reden, de verdachte is er te nonchalant onder. "Maar GHB is levensgevaarlijk."

Archieffoto: voorbeeld van een stoomstootwapen. (foto: ANP)

De officier van justitie hoort het hele verhaal aan en zegt daarna dat hij de omstandigheden mee wil laten wegen. Het feit dat de verdachte open is, dat hij bang was, het schuldgevoel wat hij nu heeft, dat hij dit waarschijnlijk niet had gedaan als hij goede mensen rond zich had gehad. Maar, zegt de officier van justitie ook: "Dit is niet de manier van werken." En daar moet een straf op gezet worden, zegt de officier.

Het Openbaar Ministerie eist daarom 36 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De 166 dagen die hij tot nu toe vastgezeten heeft, worden daar vanaf getrokken. Ook wil het OM een contactverbod wat betreft zijn slachtoffers. De uitspraak volgt over twee weken.