Vliegtuigbom in Nieuwvliet is ontploft: 'Het was geen Hollywoodknal'

Die suffe klap heeft een doel: "We hebben veel zandzakken neergelegd om de schokgolf van de bom te reduceren. Hiernaast is een vakantiepark. De trillingen die door de grond heen komen, willen we zoveel mogelijk beperken om schade aan huizen te voorkomen. Ook hebben we een geul gegraven zodat de schokgolven niet bij het vakantiepark komen."

Op vindplaats tot ontploffing gebracht

De bom werd recent ontdekt en is een vijfhonderdponder van de Engelsen. De bom werd op de vindplaats tot ontploffing gebracht, omdat de bom op scherp stond en het daarom niet mogelijk was om hem te verplaatsen: "De schokker achterin de bom ligt los en die wordt tegengehouden door een veertje. Dat veertje is net zo sterk als het veertje in een balpen, Je kunt je voorstellen dat als daar een trilling of schok op komt, de bom af zou kunnen gaan. De scherven die daarbij los schieten, kunnen zo honderden meters ver komen. Dat is dodelijk."

Stephan van de EOD hielp mee bij de ontmanteling van de vliegtuigbom (foto: Omroep Zeeland)

Uit voorzorg werd een tiental huizen ontruimd: "We wilden de bom zo veilig mogelijk tot ontploffing brengen. Dat is gelukkig gelukt. Ik kan niet met zekerheid zeggen of we erin geslaagd zijn om de schade aan huizen te beperken, maar mijn inschatting is dat er weinig is gebeurd", vertelt Stephan.

