Tien nieuwe besmettingen in Zeeuwse zorgcentra

(foto: ANP, bewerkt)

Volgens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de besmettingen voor een groot deel terug te voeren op een reeks uitbraken in de gemeente Goes. Afgelopen week kwamen er in die gemeente zeven besmettingen bij. Ook het overlijden is in Goes gemeld. Vorige week was Goes ook de plek waar de meeste besmettingen in verzorgingstehuizen waren geconstateerd.

Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die door Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom gerapporteerd worden.

In die cijfers is ook te zien dat negen cliënten van Zeeuwse zorgcentra hersteld zijn van het virus.