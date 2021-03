Wethouder verrast over aantal handtekeningen voor skatepark, maar hij heeft toch slecht nieuws voor skaters

Skaters voerden actie tegen sluiting van het skatepark in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Op het moment dat we Dekker voor de radio spraken stond teller op achtduizend handtekeningen, en dat aantal loopt alleen maar verder op. "Dat het in een behoefte voorziet erkennen wij ook wel", aldus de wethouder.

Geluidswal geen optie

Ondanks dat heeft hij slecht nieuws voor de Middelburgse skaters. "We zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige baan op deze plek niet gehandhaafd kan blijven vanwege geluidsoverlast." Het plaatsen van een geluidswal om die hinder te beperken, kan ook niet op steun rekenen, zegt Dekker. "Technisch zou het wel kunnen, maar dat stuit bij omwonenden ook op bezwaren, dus dat lost het probleem niet. Sommige omwonenden vinden een geluidswal nog erger dan de overlast van de skatebaan."

Verplaatsen van de baan is te duur

Het verplaatsen van de huidige baan is wat de wethouder betreft ook geen optie. "Het betekent dat je de baan in stukken moet zagen en ergens anders moet opbouwen. We hebben dat becijferd en berekend. Het is duurder dan of even duur als het realiseren vaan een baan ergens anders."

Protesterende skaters willen hun skatebaan weer terug (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente wil het park sluiten en op diezelfde plaats een speeltoestel voor jongere kinderen neerzetten. Dat was het originele plan. Rechtszaken, onderzoeken en maatregelen om de geluidsoverlast van het skatepark te beperken kostten de gemeente Middelburg tot nu toe bijna 300.000 euro. Daarom is er nu geen geld meer om het park open te houden. "Voor het ontmantelen van de skatebaan en het inrichten van een nieuwe speelplek hebben we geld. Voor een nieuwe skatebaan hebben we geen geld."

Ook handtekeningen van buiten Zeeland

Half april wordt het voorstel in de Middelburgse raad behandeld. Daar is het laatste restje hoop van de skaters op gevestigd. Diverse partijen in de gemeenteraad hebben vragen gesteld over de sloop van het skatepark. Ondertussen wordt de petitie tegen de sloop wordt volop gedeeld via sociale media.

Zelfs mensen buiten Zeeland leven met de skaters mee, zoals 3FM-dj Sander Hoogendoorn. "Skateboarden is gewoon een fantastische sport en een goede manier om te ontspannen in plaats van rotzooi te trappen in de buurt", schrijft hij op Twitter.

De wethouder zegt met de skaters te hebben afgesproken dat als het college een besluit heeft genomen, de skatebaan weer voor even gebruikt mag worden. "We hebben met de skaters afgesproken om zo snel mogelijk een besluit te nemen."

Maar natuurlijk hopen de skaters langdurig van een baan gebruik te kunnen maken. Daar is de wethouder zich bewust van. "We zullen alles op alles zetten om te kijken of we voor een nieuwe baan geld kunnen vinden." Volgens Dekker kost dat z'n 300.000 tot 350.000 euro. "We zijn druk bezig om te kijken of er subsidiemogelijkheden zijn." Daarnaast wil Dekker met de skaters in overleg of er mogelijkheden zijn om via crowdfunding geld op te halen.

