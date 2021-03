Glenn trillend zijn huis uit in Mexico-Stad

Glenn en zijn vriendin in Mexico (foto: Omroep Zeeland)

En zo'n waarschuwing is volgens Glenn wel op zijn plaats, vooral voor de mensen in Mexico-Stad. Het is een gebied dat op een droog meer gebouwd is, waardoor niet alles even stevig staat.

Na de melding op zijn telefoon is hij meteen de deur uitgegaan en voelde hij al trillingen in het trappenhuis. Inmiddels is Glenn er wel aan gewend. "In het begin is het een beetje onwerkelijk omdat wij het totaal niet gewend zijn. Soms word je duizelig en denk je dat je zelf draaier wordt, alles draait mee. Het is een vreemde gewaarwording en een vreemd gevoel.

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Na zo'n melding op de telefoon staan er ineens een hoop mensen op straat. "Iedereen rent naar buiten en neemt afstand van hoge gebouwen. Je ziet iedereen geschokt op straat staan."

Luister het hele gesprek met Glenn in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis terug.

Glenn kreeg in Mexico met een aardbeving te maken