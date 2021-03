Lange wachttijden voor nieuwe fiets: 'Soms wachten tot volgend jaar'

Ferdinand Boogaard met een model, waar 32 weken wachttijd op zit. (foto: Omroep Zeeland)

Ferdinand Boogaard van De Fietsenmakker in Vlissingen laat in zijn winkel een nieuw model zien. "Als je deze wil dan moet je even geduld hebben: 32 weken. De fiets staat al grotendeels bij de fabriek, maar sommige onderdelen kunnen niet worden geleverd. Ze worden gemaakt in Aziatische landen, maar door corona en het ontbreken van grondstoffen worden ze amper geproduceerd.

De lange levertijd geldt niet alleen bij het showmodel, maar volgens Bogaard geldt het voor zo'n zestig procent van zijn nieuwe fietsen. Ze zijn vaak niet, of pas veel later leverbaar. De nieuwe modellen van 2021 worden zelfs pas in 2022 verwacht.

Boogaard heeft nog voldoende modellen die wél leverbaar zijn. Soms wordt een soortgelijke fiets verkocht van een ander merk, of van een jaar eerder. "Fietsenkopers kijken vooral naar wat de fiets kan. Zo is bijvoorbeeld de actieradius voor een e-bike belangrijk en die is vaak hetzelfde bij een leverbaar model. Klanten kunnen daardoor bijna altijd nog worden geholpen met een alternatief en verlaten tevreden de winkel.

Samenwerken met concurrent

Door het tekort is ook er meer samenwerking met fietsenwinkels in de buurt. Wanneer een klant een bepaalde fietsmaat wil die niet meer leverbaar is, wordt een collega gebeld. Als die de fiets wel heeft wordt die geruild. "De concurrent is nu de collega en dat werkt heel erg fijn", zegt Boogaard.

De problemen zijn nog lang niet voorbij. Boogaard ziet dat grote bedrijven nu al grote bestellingen plaatsen voor 2022. Ook begint de voorraad bij veel winkels terug te lopen, waardoor het aanbod nog meer krimpt.