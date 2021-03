Onafhankelijk West wil dat ambtenaren en bestuurders salaris inleveren

De klanten blijven weg uit Sluis waardoor veel ondernemers in grote problemen verkeren. (foto: Omroep Zeeland)

Onafhankelijk West doet het voorstel aan het college van B en W om samen met de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, een landelijk solidariteitsfonds in het leven te roepen. Of in elk geval de mogelijkheid te onderzoeken. Hierin storten ministers, Kamerleden, provinciebestuurders, wethouders, raadsleden en ambtenaren een paar maanden lang, twintig procent van hun salaris. Het gaat volgens Lia Flikweert om diegenen die ondanks de coronacrisis gewoon hun inkomen houden. "Dat zijn vaak degenen die beslissen over het lot van de mensen die niets krijgen."

Zelf vindt ze het niet meer dan logisch om haar steentje bij te dragen in de crisis. Ze beseft dat ze zich daarmee 'kwetsbaar' opstelt. "Misschien wordt er wat lacherig over gedaan. Maar ik hoop dat het college dit verzoek serieus zal bekijken."

Fractievoorzitter Lia Flikweert wil een solidariteitsfonds voor door corona getroffen ondernemers die geen recht op steun hebben. (foto: Lia Flikweert)

Het idee van het solidariteitsfonds heeft Onafhankelijk West afgekeken van de Europese Unie. Dat heeft een Solidariteitsfonds voor hulp bij natuurrampen. Sinds april vorig jaar valt de huidige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid hier ook onder.

Lia Flikweert vindt dat Sluis alle mogelijkheden moet aanwenden om ondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat, te helpen. Ze denkt dan ook aan het verstrekken van gunstige leningen. "Sluis doet al veel, maar er vallen toch heel veel mensen buiten de boot."

Geen leningen

Wethouder Jack Werkman toonde zich in de raadsvergadering donderdag zeker bereid om de suggestie voor zo'n fonds landelijk onder de aandacht te brengen. Hij zag daarbij best een aanjaagfunctie voor Sluis. Werkman was niet zo happig op het verstrekken van leningen aan ondernemers. "De vraag is of je dat wel moet willen. Dat kan toch gezien worden als veredelde staatssteun. Je mag namelijk geen lagere rente rekenen dan de banken doen. En wat als een ondernemer de lening niet kan terugbetalen? Dan komt de rekening op het bordje van de gemeente en uiteindelijk via de belastingen bij de burgers."

Werkman zei dat het college wekelijks overleg heeft met de ondernemers. "Als mensen echt in de problemen zitten, kijken we samen naar een oplossing."