Bouwplan voor Cadzand-Dorp wéér niet voor starters

(foto: Erwin van Liere)

De oppositie vindt dat de nieuwe woningen in de gemeente exclusief voor permanente bewoning, en dan vooral voor starters en doorstromers bestemd moeten zijn. De coalitie vindt dit eigenlijk ook, maar zij houdt vast aan het eigen beleid dat nieuwe woningen óók als tweede woning verkocht mogen worden.

Rijke beleggers

In de raadsvergadering van donderdagavond ging het er fel aan toe. Niet dat iemand tegen woningbouw in het dorp was, want daar zitten veel dorpen juist om te springen. Maar rijke beleggers betalen wéér de hoofdprijs en starters op de woningmarkt hebben het nakijken.

Boete

De woningen komen op de plek van het voormalige tuincentrum Schuttershof aan de Mariastraat in Cadzand. De ontwikkelaar mag de bouwkavels ook verkopen als tweede woning, maar de nieuwe eigenaar mag zijn woning niet doorverhuren aan toeristen. Het college van burgemeester en wethouders wil dit regelen met een extra bepaling in de koopovereenkomst. Overtreding levert een boete op van 100.000 euro, ook bij een latere doorverkoop van de woning. Per woning moet de bouwer bovendien 10.000 euro storten in een fonds om de woningbouw in de gemeente te stimuleren.

Geen meerwaarde

Volgens raadsleden van de PvdA, SP, GroenLinks en Dorpsbelangen en Toerisme gaat dat lang niet ver genoeg. Robert Evers (PvdA): "We zien de meerwaarde van dit bouwplan niet voor Cadzand en niet voor de rest van de gemeente. En de bijdrage van 10.000 euro is voor de belegger een lachertje".

De coalitie had ook liever starterswoningen gezien, maar Sebastiaan Keijmel (Onafhankelijk West) vond dat die verplichting niet achteraf opgelegd kan worden aan de ontwikkelaar. "Dat had misschien veel eerder opgepakt kunnen worden." Ook Sjaak Quaak van CDA vond dat na acht jaar een beetje te laat.

'Onzinnig'

Die opmerkingen ontlokten bij PvdA'er Evers, SP'er Rudy Eversdijk en Jack Puyenbroeck van GroenLinks een boze reactie. Evers: "Ik hoor iedereen hetzelfde zeggen: dit plan heeft geen meerwaarde voor Cadzand." Dat het woningbouwplannetje al zo lang loopt, noemde hij 'onzinnig'. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."