Goedemorgen! Neuzen in Terneuzen, wethouder zwicht niet voor handtekeningen en drukte bij de fietswinkel

Je hebt de aankondiging vast al voorbij zien komen: het kunstwerk in Terneuzen met twee neuzen. Sommige Terneuzenaren hoopten dat het een vroege 1 aprilgrap was, maar die hoop is vervlogen. De letters én de neuzen zijn gisteren op het plein geplaatst.

De letters met de neuzen op het Stadhuisplein. (foto: Jan Vinke)

De wethouder in Middelburg is verrast door het aantal handtekeningen bij een petitie over het openhouden van het skatepark in Middelburg. Toch heeft het hem niet overgehaald de sluiting van tafel te vegen. "Op deze plek kan deze baan niet blijven."

En heb je een nieuwe fiets nodig? Dan is het waarschijnlijk een kwestie van geduld. Het zou zomaar kunnen dat je tot januari moet wachten voor je erop kan rijden. Wij gingen langs bij een fietsenwinkel in Vlissingen.

Ferdinand Boogaard met een model, waar 32 weken wachttijd op zit. (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal zegt dat het lastig is om de bronnen van de coronabesmettingen in haar gemeente te vinden. Wel vermoedt de burgemeester dat vooral gezinnen het virus verspreiden door een bezoek aan bijvoorbeeld de school, de kerk en het werk. Sinds gisteren is Reimerswaal de gemeente waar de meeste besmettingen zijn geregistreerd per 100.000 inwoners.

Schelphoek Schouwen-Duiveland (foto: Herman Clement)

Weer

Vandaag zijn er nog mooie zonnige perioden. Eerst valt een lokale bui maar tot de namiddag is het overwegend droog, daarna zal het vanuit het westen gaan regenen. Maximum van 11 tot 15 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, in de avond is er aan zee windkracht 6. Zaterdag vallen er enkele pittige buien en is het maar 9 graden.