Zeeuwse milieustraten doen dagje 'take-away': gratis compost morgen

Eén van de beheerders wijst de weg naar de goede container (foto: Omroep Zeeland)

"Wij denken dat we dit coronaproof kunnen organiseren", reageert directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). "We doseren de toegang heel goed met verkeersregelaars. Met een beetje afstand kunnen we die compostzakken prima uitdelen."

Gratis compost

Wie morgen een milieustraat in Zeeland bezoekt, kan dus een gratis zak met compost mee naar huis nemen. "We organiseren deze dag om mensen te bedanken voor het scheiden van afval", zegt Marinissen. "We vragen specifiek aandacht voor gft-afval en de compost die we daar van kunnen maken."

Wie z'n gratis zak wil ophalen, moet misschien wel even geduld hebben. Het is nog steeds erg druk bij de Zeeuwse milieustraten, Marinissen verwacht net als vorig jaar een drukke lente. "De coronacrisis is nog niet voorbij", zegt hij. "Mensen zijn nog steeds aan het klussen, verbouwen en opruimen."

"We hadden andere jaren 109.000 ton afval, afgelopen jaar was dat 124.000 ton", vertelde Marinissen vanochtend in Zeeland wordt Wakker:

Directeur ZRD over Zeeuwse compostdag

