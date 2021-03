Voedselbostuinen steeds populairder: 'Wij willen de natuur veel te veel beheersen'

Lieke tuiniert vanuit het voedselbosprincipe. Afgelopen december startte ze een eigen bedrijfje waarmee ze anderen tuinadvies geeft. "Elke tuin en bodem is weer anders, maar toch werk je met minimaal vijf lagen als je een kleinere tuin hebt. Je hebt een fruitboom of een notenboom als hoogste punt. Dat noemen ze de kruimlaag. Als laagste punt heb je bijvoorbeeld de aardbei. Dat is een goede bodembedekker en houdt je bodem schoon. Daartussen staan anderen planten van verschillende groottes."

Voedselbos

Het gaat allemaal om biodiversiteit. Je hebt genoeg verschillende soorten planten in je tuin nodig zodat de natuur in balans is. Elke plant heeft weer eigen kenmerken en stoot bepaalde dieren af of trekt ze juist aan. Verder is het volgens Lieke belangrijk om niet te netjes te zijn. Onkruid laat je staan, want 'elke plant heeft een functie', en snoeiafval gooi je gewoon op de grond. Lieke: "Wij willen het allemaal regelen, maar dat moeten we juist niet doen. De takken en bladeren die je laat vallen, worden gewoon weer opgegeten door allerlei beestjes. Die poepen vervolgens en dat is supergoede voeding voor de bodem."

Lieke Vierhout bezig in haar tuin in Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

Werken vanuit het voedselbosprincipe wordt steeds populairder. De provincie Zeeland peilde een paar maanden geleden of er interesse is om op een grootschalige manier een voedselbos te starten. Die interesse is er. Zo'n zestig keer werd er gereageerd op de peiling van de provincie door zowel agrariërs, stichtingen, gemeentes en grondeigenaren. Daarnaast lieten opvallend veel burgers van zich horen die, vaak samen met anderen, een voedselbos willen aanleggen vanuit idealistisch oogpunt. Er wordt nu onderzocht of er een subsidieregeling kan komen voor initiatieven rondom voedselbossen.

'Er moet nu iets veranderen'

Volgens Lieke hoeft een voedselbos helemaal niet groot te zijn en je hebt er geen groene vingers voor nodig. Je kan gewoon aan de slag in je eigen tuin. En dat is niet alleen leuk, maar ook nodig.

"Er moet eigenlijk nu wel iets veranderen", vindt Lieke. "Hier in Zeeland hebben we een groot probleem met het grondwater. Het kan niet goed weg. Dat is slecht voor de bodem en het zorgt bijvoorbeeld voor verzakkingen. Je tuin vol met tegels leggen, helpt dan echt niet. Het verstikt gewoon je bodem, dus: tegel eruit, tuin erin!"

De natuur moet zijn gang gaan

Verder mogen we de tuin best een klein beetje organiseren. Ruimte voor een eigen relaxplek of een moestuinbak is er zeker. Als we maar niet te veel spitten, wieden of opruimen. "Het belangrijkste is om de juiste planten bij elkaar te zetten en op de juiste manier te snoeien. Verder moet je de natuur vooral zijn gang laten gaan."