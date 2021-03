'Plannen voor bebouwing Wolphaartsdijk leggen bom onder Veerse Meervisie'

Het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk (foto: Stefan Schipper / Omroep Zeeland Flickr)

Het dagelijks gemeentebestuur van Goes wil de bouwplannen binnenkort voorleggen aan de gemeenteraad, terwijl het volgens de natuurorganisaties maar de vraag is of de bouwplannen voldoen aan de richtlijnen in de Veerse Meervisie, waarover nu met tal van organisaties overlegd wordt. In een brief aan de gemeente omschrijven de natuurorganisaties deze plannen als een 'opportune actie', 'eenzijdig belang' en als 'weinig fatsoenlijk'.

Uittreding uit het overleg

In de brief staat onder meer dat de bij de Veerse Meervisie betrokken organisaties, inclusief Staatsbosbeheer, de plannen voor bebouwing bij Wolphaartsdijk zien als een eenzijdige uittreding uit het overleg, als de gemeente Goes de plannen doorzet. Die plannen voorzien in bebouwing van tien meter hoog bij de jachthavens, met zogeheten 'hoogteaccenten' van vijftien meter hoog. Verder mag er van het dagelijks gemeentebestuur in onder meer de Zuidvlietpolder nieuwe verblijfsrecreatie komen.

Het gaat al langer bergafwaarts met de natuur in het Veerse Meer, waarschuwen de natuurorganisaties. Juist daarom wordt er gewerkt aan een Veerse Meervisie, zodat ook in de toekomst de natuurwaarde van het Veerse Meer, wat jaarlijks tal van toeristen naar het gebied trekt, bewaard blijft.

'Aan boord blijven'

Juist daarom is het volgens de organisaties zo belangrijk om de Veerse Meervisie gezamenlijk op te stellen en er afspraken over te maken. De natuurorganisaties roepen in hun brief aan de gemeente Goes het dagelijks gemeentebestuur op om aan boord te blijven bij de onderhandelingen en om de Veerse Meervisie alsnog samen af te ronden.