Scharrelvlees vliegt de deur uit in coronatijd: 'We verkopen de helft meer'

Het vlees van de Angus runderen van René en Christine de Wilde van biologische fokkerij Poelzicht bij 's-Heer Abtskerke is gewild. Hoewel de levering aan restaurants stokte, wisten meer en meer mensen hun weg te vinden naar de boerderij, de landwinkels en de slagers die hun vlees verkopen. "Bij ons in de winkel is er een stijging van zestig procent. We leveren ook aan andere winkels, daar is ook toename te zien. Ik denk gemiddeld dat we de helft meer verkopen", zegt René de Wilde.

Zo dicht mogelijk bij de natuur

Ook in Lewedorp bij de familie De Kok merken ze dat de vraag naar het vlees van hun Hereford koeien is toegenomen sinds corona het normale leven tot stilstand bracht. De koeien grazen, ook in de winter, onder meer in een stuk natuurgebied langs het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk. De koeien hebben niet het predicaat 'biologisch', maar volgens Frans de Kok worden ze wel op een manier gehouden die de biologische voorschriften benadert: "Wij willen alles op natuurlijke wijze doen. Zo dicht mogelijk bij de natuur."

Angus koeien van Poelzicht (foto: Omroep Zeeland)

Op de boerderij in Lewedorp laat Anneke de Kok een halflege vriezer zien: "Ik zie het sinds vorig jaar, toen die hamsterweken er waren, dat er meer mensen om ons vlees komen. Ze willen toch een stukje vlees dat gezond is en van dieren waar goed voor gezorgd is." Anneke denkt dat ook na corona de nieuwe klanten zullen blijven komen om het scharrelvlees te kopen.

'Nieuwe klanten blijven biologisch vlees eten'

René de Wilde denkt dat ook: "Misschien dat de verkoop hier op de boerderij een beetje terug zal lopen, maar wanneer de horeca weer opengaat, stijgt daar de omzet weer. Ik denk ook dat een bepaalde categorie nieuwe klanten biologisch vlees zal blijven eten, gewoon omdat het gezonder is."

Frans de Kok met zijn Herefords runderen (foto: Omroep Zeeland)

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zegt ook duidelijk te zien dat land- en boerderijwinkels sinds vorig jaar drukker bezocht worden en dat er ook meer scharrelvlees verkocht wordt. "Maar een directe link tussen corona en bewuster eten van vlees is nog niet duidelijk", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Toch juicht ze het toe dat in Zeeland blijkbaar het scharrelvlees over de toonbank vliegt: "Het toont toch aan dat er bewuster wordt nagedacht over dierenwelzijn en dat mensen willen weten waar hun vlees vandaan komt."

'Minder vlees eten'

Maar Hilhorst geeft wel aan dat scharrelvlees nooit de volledige vraag zal kunnen beantwoorden: "Wanneer we van het goedkope vlees af willen, moeten we ook af van de manier waarop we dieren in te kleine ruimtes en met dieronvriendelijke methodes houden. Dus zullen we toch minder vlees moeten eten."