'Heel Cadzand wordt beter van toprestaurants in het dorp'

"Topzaken hebben een aanzuigende werking. Het zorgt ervoor dat andere restaurants ook goed voor de dag willen komen. Niet per se qua haute cuisine maar ook bijvoorbeeld de restaurants op het strand. En er komen soms beroemde gasten langs", aldus Anderson.

Die beroemde gasten zijn niet alleen belangrijk voor de sterrenrestaurants. "Sommigen hebben op Instagram meer dan een miljoen volgers. Als zij een foto plaatsen dat ze uit eten zijn geweest in Cadzand, dan levert dat een hoop reuring op. Daar kan geen reclamecampagne tegenop."

Food destination Cadzand

Chef-kok Syrco Bakker van Pure C is het met Anderson eens dat heel Cadzand profiteert van toprestaurants: "Wij worden steeds meer een food destination. Mensen komen hier speciaal een paar dagen heen om goed te eten. Die mensen hebben vaak iets meer te besteden en houden van kwaliteit. Als je dat kan bieden dan profiteert iedereen daarvan. Ze gaan tenslotte ook ergens koffie drinken, lunchen of een rondje fietsen in de omgeving."

Toprestaurants als uithangbord

Het dorp Cadzand gebruikt de sterrenzaken volgens Anderson ook vaak als uithangbord voor toeristen. "Als jij een luxe appartement verhuurt dan is het mooi als je kan zeggen dat je in hetzelfde dorp op topniveau kan eten. Wij maken daar graag goede sier mee. Wij moeten er dan wel voor zorgen dat alles in het dorp tot in de puntjes verzorgd is. Dat hebben die toprestaurants ook, dus is het zaak ons daaraan op te trekken."

Pure C (foto: Chantal Arnts)

Een Michelinster zorgt vaak voor een goed gevuld restaurant volgens Bakker: "Vroeger werd het echt zo gezien. Als je een ster had dan zat je altijd vol en kon je de prijzen omhoog doen. Vooral Belgen en Fransen kijken nog steeds heel erg naar de Michelingids en daar profiteren wij hier van. Zij rijden speciaal om voor een bijzonder restaurant. De jongere generatie kijkt ook veel op andere platforms, maar Michelin blijft toch wel de belangrijkste gids waar mensen op letten."

Het ultieme doel

Sommige koks werken jaren naar het ultieme doel van een ster toe. Inter Scaldes in Kruiningen heeft drie Michelinsterren, maar moest jaren op die laatste beloning wachten. Hetzelfde geldt voor Bakker. Kenners en collega´s zeiden ieder jaar dat die tweede Michelinster er aan zat te komen. En ieder jaar volgde een teleurstelling. Tot 2018. Mede daarom houdt Bakker er niet van om te speculeren welke Zeeuwen dit jaar kans maken op een ster.

Maandag 29 maart worden de Michelinsterren weer bekend gemaakt. Zeeland heeft op dit moment elf Michelinsterren, verdeeld over zeven restaurants.