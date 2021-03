Van Cadzand naar Ameland over het strand, deze mannen doen het op de fiets

Golden Boys fietsen over het strand van Cadzand naar Ameland (foto: Golden Boys)

In totaal is de tocht 400 kilometer, dertig kilometer gaat over asfalt of water. De zes mannen, allemaal uit Zeeland, kunnen bijna niet wachten tot 16 april. "Het wordt echt een avontuur", zegt Ad Spelier uit Goes.

Zeker als je bedenkt dat de mannen van plan zijn de eerste twee dagen zo'n 140 kilometer per dag af te leggen, het dubbele van wat ze tot nu toe op één dag reden.

400 kilometer tegenwind...

Met het tij houden ze rekening, met de wind is dat wat lastiger. Spelier: "Op het moment dat het een zuidwest 6 is zal het meevallen, maar net zo goed kan je een noordwest 5 tegen hebben." Dat maakt het alleen maar mooier, vinden de Golden Boys, zoals de groep zich noemt.

Twee van de Golden Boys, Ad Spelier en Antwan de Punder praatten over hun tocht in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer knrm

"We fietsen al meer dan twintig jaar samen", vertelt Spelier. Het idee werd geboren uit coronabeperkingen. Een tripje naar het buitenland zit er niet in en de groep fietst in de winter regelmatig over het strand. Spelier: "We houden allemaal van een uitdaging."

En de mannen hebben zich goed voorbereid. Ze verkenden het strand tussen Cadzand en Den Helder zelf al. Op de Waddeneilanden hebben ze contact gelegd met verschillende mountainbikeclubs. "Die zullen ons langs de muien leiden", zegt Antwan de Punder uit Heinkenszand.

Geld inzamelen voor het goede doel

De KNRM regelt de overtochten op de Waddeneilanden. Niet geheel toevallig is dat ook het goede doel wat de mannen aan hun tocht verbonden. Het geld wat ze inzamelen, de 6.000 euro zijn ze al gepasseerd, gaat naar een nog te bouwen boothuis op Ameland.

De Golden Boys tijdens een mountainbiketraining op het strand (foto: Golden Boys)

"Twee van ons zijn fanatieke watersporters", verklaart De Punder de keuze voor het goede doel. "Ik fiets heel graag op het strand, als er wat gebeurt, heb je ze nodig." De mannen fietsen tijdens hun tocht langs een groot deel van de 45 reddingsstations.

400 kilometer in drie etappes 15 april: Cadzand - Hoek van Holland 16 april: Hoek van Holland naar Texel 17 april: Waddeneilanden tot Ameland

Zorgen over de tocht hebben ze niet. Spelier: "Het is gewoon een kwestie van trainen en gaan. De tocht op zich zie ik zeker zitten. Zeker met z'n zessen."