3FM-dj maakt zich kwaad over sluiting skatebaan Middelburg: 'Ik ben witheet van woede!'

"Ik ben witheet van woede", zei Hoogendoorn vanmorgen in zijn radioprogramma. Hij sprak ook met een van de Middelburgse skaters, de 29-jarige Mick uit Middelburg, die de petitie mede heeft opgezet. Middelburg wil de skatebaan sluiten vanwege geluidsoverlast, maar volgens Mick valt dat wel mee. "Je hoort klepperende skateboards dat hoor je wel een beetje. Maar spelende kinderen hoor je ook."

'Klagers in de minderheid'

Omwonenden hadden geklaagd omdat de skaters overlast zouden veroorzaken, maar volgens Mick zijn de klagers in de minderheid. "Het is niet zo dat de hele wijk op zijn kop staat. Ik ken daar veel mensen en grotendeels vindt iedereen het skatepark fantastisch en zegt dat die moet blijven."

Protest bij de skatebaan in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Wel denkt Mick dat het juist de populariteit de skatebaan hen nu parten speelt. "Tijdens corona zag je ook echt dat er heel veel mensen bijeen kwamen om er te skaten. En dat heeft denk ik ook meegespeeld: dat er dan ineens honderd man is. Dat is misschien wel angstaanjagend."

'Hoe haal je het in je botte harsens?'

Tegelijkertijd trekt Hoogendoorn de vergelijking met het Zeeburgereiland in Amsterdam, een groot skatepark in Amsterdam. "Dat werkt als een soort attractie waar mensen echt komen kijken." Bovendien vindt hij het onbegrijpelijk dat juist een veilige activiteit in de open lucht de Middelburgse jongeren wordt afgenomen. "Juist in deze tijd, wanneer er geen kut te doen is voor jongeren, hoe haal je het dan in je botte harsens om er een hek omheen te zetten?", zegt Hoogendoorn in de uitzending.

Hoogendoorn noemt de sluiting van de skatebaan dan ook onbegrijpelijk. "Er zijn nog een hele hoop oplossingen te vinden tussen helemaal sluiten en laten hoe het nu is." Mick heeft nog hoop op een goede afloop. "We zijn nog in gesprek met de gemeente."

'Bizar wat er nu gebeurt'

De Middelburgse skater is overdonderd door alle reacties die hij heeft ontvangen. "Er zijn zoveel jongeren die nu van zich laten horen. Ik wil ook iedereen daarvoor bedanken. Het is bizar wat er gebeurt voor zo'n klein stadje als Middelburg."

Skaters voerden actie tegen sluiting van het skatepark in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren kwamen de skaters in actie tegen de sluiting. Enkele tientallen skaters verzamelden zich bij het skatepark in de wijk Veersepoort in Middelburg. In januari protesteerden de skaters ook al tegen de - toen nog tijdelijke - sluiting.

Wethouder verrast

De verantwoordelijk wethouder Chris Dekker zei gisteren verrast te zijn over het grote aantal handtekeningen onder de petitie. Dit was dus nog voor de oproep van de 3FM-dj. Toch heeft het hem niet overgehaald de definitieve sluiting van de skatebaan terug te draaien. "Op deze plek kan deze baan niet blijven", was gisteravond zijn eindoordeel.

Maar de Middelburgse skaters en de 3FM-dj laten het er niet bij zitten. Hoogendoorn heeft zijn luisteraars opgeroepen om de petitie massaal te ondertekenen. Het doel was vanmorgen om vandaag nog de 10.000 handtekeningen te halen en het lijkt erop dat dat nog gaat lukken, want in enkele uren tijd steeg het aantal ondertekenaars van 8.500 naar 9.400.

Vervolgacties

Maar daarmee houdt het niet op voor de radio-dj. "We gaan dit opblazen", zei hij vanmorgen. Hij deed vandaag ook een oproep aan zijn volgers op Instagram om de petitie te steunen en hij bezint zich naar eigen zeggen nog op vervolgacties.

Hoogendoorn heeft nog even de tijd om die acties op te zetten, want het voorstel om de skatebaan te sluiten wordt over een week of drie in de Middelburgse raad behandeld. Daar is het laatste restje hoop van de skaters op gevestigd. Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben al schriftelijke vragen gesteld over de sloop van het skatepark.

