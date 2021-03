Nog steeds geen duidelijkheid over opening project Waterdunen

(foto: Omroep Zeeland)

Project Waterdunen had al in 2015 klaar moeten zijn. Later werd dat 2020. In november vorig jaar bleek echter dat de Provincie Zeeland verwachtte dat het nog wel een half jaar zou duren, voordat de grond zou worden opgeleverd.

Dat was sowieso te laat voor projectontwikkelaar Molecaten die zo'n driehonderd huisjes wil bouwen in het recreatiegebied. Met een vroege oplevering in dit jaar zou de firma nog net op tijd klaar zijn voor het toeristisch seizoen van 2022. Maar dat wordt niet gehaald.

Plan Waterdunen (foto: Molecaten BV)

In een vergadering van de Statencommissie Ruimte gaf provinciebestuurder Anita Pijpelink (PvdA) aan dat zij verwacht dat de wandelpaden in het gebied in de herfst klaar zullen zijn. Nauwkeuriger wilde zij niet ingaan op vragen naar de planning van het project. "Als ik een datum noem, zou ik een valse belofte doen en u blij maken met een dode mus," zei Pijpelink. Met name de SGP had aangedrongen op meer helderheid over de planning.

De getijdenduiker van Waterdunen bij Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Er was in de commissie veel discussie over de zogenoemde getijdenduiker. In de dijk bij het gebied is een doorlaat gemaakt voor zeewater. Het is de bedoeling dat Waterdunen hierdoor een uniek gebied wordt met zoutwaternatuur. Uit een recent rapport van ingenieursbureau Royal Haskoning DHV blijkt echter dat er het nodige mis is met de getijdenduiker, waardoor de waterveiligheid in het gedrang zou komen.

Onderzoek

De vraag wie hiervoor financieel opdraait wil de gedeputeerde wel beantwoorden, maar ze wil dat doen in een besloten, vertrouwelijke vergadering met de Statenleden. Die willen ook dat er een nabeschouwing komt over de verschillende rollen die betrokken overheden - provincie, waterschap, Rijkswaterstaat - en commerciële partijen hebben gehad in de totstandkoming van Waterdunen. Provinciebestuurder Pijpelijk is hiertoe bereid zei ze vanochtend, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit onderzoek moet plaatsvinden