Van 'lelijk' tot 'aanwinst', dit zeggen Terneuzenaren over de neuzen van Terneuzen

"Ik vind het mooi, maar ook zonde van het geld. Dus ik hoop maar dat het veel toeristen oplevert", vertelt een voorbijganger. Een jonge stadsbewoner is het met hem eens: "Ze hadden het geld beter aan jongeren kunnen besteden die nu door een lastige periode gaan door corona."

'Verpest het uitzicht'

Ook over het uiterlijk en de originaliteit van het kunstwerk is niet iedereen positief: "De kleuren zijn lelijk en het verpest het uitzicht. Je had hier mooi zicht op het water en nu moet je naar deze neuzen kijken, ik vind het niks. Daarnaast is het helemaal niet uniek want in andere steden staan ook dit soort plaatsnamen in grote letters", vertelt een Terneuzenaar.

Toch zijn er veel voorbijgangers die blij worden van het kunstwerk: "Er is hier zoveel beton. Door de neuzen fleurt het op", vertelt een hondeneigenaresse enthousiast. Een dame op de fiets had gehoord dat het kunstwerk er nu staat en nam poolshoogte: "Ik wilde even zien hoe het er in het echt uitziet. Ik vind het er zo vrolijk uitzien, echt een aanwinst."

