Ook op Aruba schieten de besmettingen omhoog

"We hebben momenteel 618 positieve gevallen", zegt Lamper in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. Dat zijn vooral Arubanen, maar volgens Lamper zijn ook tientallen toeristen op het eiland besmet. Ondertussen hebben de ziekenhuizen het zwaar: veertig personen zijn opgenomen, waaronder een inwoner van Bonaire. Op dat eiland is geen ziekenhuis en daarom moeten ziekenhuispatiënten naar Curaçao of Aruba.

Om de besmettingen tegen te gaan zijn in een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. De avondklok gaat niet meer middernacht in, maar om 22.00 uur en scholen hebben een week eerder paasvakantie.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig, maar één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.