Q-Aviation wint Zeeuwse PioniersPrijs 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Oprichters Jermo de Lange en Martijn van Eerden zijn in 2016 hun bedrijf gestart, slechts drie jaar nadat zij hun studie aan de HZ University of Applied Sciences hebben afgerond. Zij zagen toen al grote onbenutte potentie in de markt van heli-deck verlichting. Toen in juli 2016 de eerste grote order werd geplaatst was de droomstart gemaakt. Vanaf toen ging het snel. Na een zeer hectische tijd en pionieren ten top verdubbelt de omzet nu elk jaar ruimschoots en inmiddels is Q-Aviation uitgegroeid tot een bedrijf met miljoenen omzet, 25 man personeel en een duidelijk visie. Het bedrijf opereert vanuit Middelburg.

Q-Aviation heeft klanten over de gehele wereld, van België tot aan China en van Canada tot aan Uganda. Behalve producten bedenken, ontwikkelen, maken en versturen verzorgt het team ook installaties op locatie. Verkopers, engineers en installatieteams vliegen de hele wereld over.

De benodigde innovatieve processen worden niet uitbesteed, maar vinden in huis plaats, door eigen ingenieurs, voor zowel elektronica als mechanica. Er is flink geïnvesteerd in professionele lichtmeet straten, printplaat productielijnen en 3D print machines.

Publieksprijs

Naast de juryprijs werd er ook nog een publieksprijs uitgereikt. Er kon een week lang online gestemd worden op de vijf genomineerden van 2021. De meeste publieksstemmen gingen uiteindelijk naar Zeeuwsche Zoute uit Bruinisse, een bedrijf dat ambachtelijk uit Oosterscheldewater gewonnen zeezout produceert en verkoopt.

De Pioniersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, onderneming of organisatie in of uit Zeeland die zich onderscheidt en daarmee een positief beeld geeft over de provincie en de kansen in Zeeland. De prijs is een initiatief van De Zeeuwse Connectie en wordt sinds 2013 uitgereikt. De winnaar ontvangt 5.000 euro, een oorkonde en een uniek kunstwerk van kunstenaar Henk Vierveijzer.

De andere genomineerden voor de Zeeuwse Pioniersprijs 2021 waren SugarFam uit Vlissingen, YourSurprise uit Zierikzee en HelloContainer uit Goes.

