Jan Baart mag eindelijk weer na 'zwarte Oranje-periode': 'Het gaat om de stadionervaring'

De zeventigjarige is een van de vijfduizend gelukkigen, die bij het WK-kwalificatieduel tegen Letland aanwezig mogen zijn. "Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. De laatste keer dat ik geweest ben, was in november 2019." Oranje gaf toen een voetbalshow, 5-0 werd het tegen Estland.

Dat er sindsdien nogal wat veranderd is, hoef je Baart niet te vertellen. "Toen brak een heel zwarte Oranje-periode aan", aldus de hartstochtelijke fan, die Oranje als het even kan achterna reist. Maar juist dat laatste gaat sinds de coronacrisis niet meer. "Eigenlijk raak je bijna aan de situatie gewend. Tot iemand een ander omhelst, dan denk ik ineens: hé' en weet ik dat we niet in een normale situatie zitten."

Er is licht aan het eind van de tunnel, want komende zaterdag mogen Baart en het Oranjelegioen weer eens. De wedstrijd Nederland-Letland is een van de Fieldlab-tests. waarbij gekeken wordt hoe evenementen weer veilig georganiseerd kunnen worden. "Voor de wedstrijd krijgen we 's middags een sneltest. Daarna gaan we het stadion in en kunnen we de wedstrijd kijken."

Wie weet zijn we er komende zomer weer bij, op het EK " Jan Baart

En dat laatste, het bezoeken van wedstrijden, is voor Baart het belangrijkste. "Een tv-kijker ben ik niet, het gaat mij om de stadionervaring." Meer dan tweehonderd wedstrijden zag de inwoner van Goes al. In '88 was hij erbij, toen Nederland Europees kampioen werd, maar ook het WK in Zuid-Afrika in 2010 noemt hij 'een absoluut hoogtepunt'. "Een geweldig toernooi, tot de finale, maar ook een fantastisch land."

De liefde is er sindsdien niet minder op geworden. Hoewel alles nog niet als vanouds is, koestert Baart de hoop dat de wedstrijd tegen Letland de start van een nieuw begin is. "Wie weet zijn we er dan ook komende zomer weer bij, als Oranje op het EK speelt." Maar eerst moet Oranje zich na de 4-2 nederlaag tegen Turkije revancheren tegen Letland.

Baart heeft zo zijn eigen supporterszorgen. "De wedstrijd is rond een uur of acht afgelopen. Als we dan vanuit Amsterdam nog terug naar Goes moeten, redden we dat niet voor de avondklok. Daarom hebben we maar een hotelletje geboekt. Hopelijk kunnen we de overwinning daar nog een beetje vieren."