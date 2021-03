Coronabesmettingen Reimerswaal blijven hoog: 'Misschien moeten we de basisregels beter hanteren'

Het centrum van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de mensen wordt er vaak te weinig vastgehouden aan de basisregels. Afstand houden, mondkapjes dragen, is niet heel erg vanzelfsprekend. "Je ziet ze hier regelmatig dicht bij elkaar staan. Dan denk je, op deze manier neemt het gevaar van besmetting ook toe."

Twee koppels uit Utrecht en Friesland zijn een paar dagen in Zeeland op vakantie en genieten van een verse kibbeling op de Markt in Kruiningen. Ook hen valt het op dat nogal wat Reimerswalers soepeler met de regels omgaan. "Mondkapjes zie je maar heel weinig. Het is echt veel anders dan waar wij vandaan komen. Ook daar komt corona voor, maar het gaat wel een heel stuk beter."

Een aantal mensen ziet een andere reden van de hoge cijfers. Ze willen die niet met microfoon in de buurt vertellen, maar zeggen, off the record, dat het kerkgangers zijn die zich niet aan de regels houden. Volgens hen komen deze gezinnen nog vaak bij elkaar over de vloer en afstand houden en mondkapjes dragen, gebeurt minder.

De GGD en burgemeester José van Egmond hebben daar geen aanwijzingen voor. De GGD ziet dat de besmettingen door heel de gemeente voorkomen en dat de zogenoemde cluster vooral voorkomen op scholen, bedrijven, zorginstellingen en kinderdagverblijven. Een link naar een kerkdienst is er niet, blijkt uit onderzoek van de GGD.

Coronaclusters

Er zijn in totaal 22 coronaclusters verspreidt door de hele gemeente. Een cluster bestaat uit minstens drie of meer aan elkaar gerelateerde gevallen van het coronavirus. Tussen die clusters is volgens de GGD geen verband, zoals familieleden die op verschillende plekken in de gemeente wonen. Intussen worden teams ingezet om in kaart te brengen wie er mogelijk besmet is. Zo kan de GGD de besmettingen stoppen, of inperken.

Vandaag werden negentien nieuwe besmettingen in Reimerswaal geregistreerd. Fors minder dan gisteren, maar toch blijft Reimerswaal bovenaan staan als gemeente met de meeste coronagevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen week.

Vakantiegangers in Kruiningen genieten van verse kibbeling. (foto: Omroep Zeeland)

