Uitgelekte lijst: Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk krijgt Michelinster

Archieffoto van Chef-kok Thijs Meliefste (foto: Omroep Zeeland)

Misset Horeca twittert: 'Michelin zou maandag 29 maart 2021 de restaurants bekend maken die een, twee of drie Michelinsterren achter hun naam mogen (blijven) dragen. Zaterdagochtend verscheen dit echter al per abuis in de nieuwe app van Michelin. Nederland telt twee nieuwe restaurants met twee sterren.'

Thijs Meliefste werd zaterdagmorgen verrast door het bericht: "Edwin Vinke was de eerste die me een app stuurde dat het uitgelekt was. Vervolgens kreeg ik binnen vijf minuten 300 berichten en ik word constant gebeld door iedereen. Het is jammer het zo te horen maar het resultaat is natuurlijk mooi. Daar zijn we superblij mee. Eindelijk een ster. De jacht op de tweede is nu geopend!"

Maandag vieren

Een groot feest zit er nog niet in voor Meliefste: "Ik ben onderweg naar de Belgische Ardennen waar ik dit weekend in een hotel kook. Er is niemand van het team bij. Die zie ik pas maandag weer. Dan maken we er een feest van en gaat er wel een flesje champagne open."