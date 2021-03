Scooterdief uit hottub geplukt door de politie

(foto: ANP / ProNews Producties)

De politiemeldkamer kreeg rond 20.15 uur een melding dat twee jongens in de Ostendestraat in Goes een scooter hadden gestolen. Ze reden weg richting de Wijngaardstraat. Een agent zag even later op de Spiegelstraat twee scooters rijden. Een van deze twee scooters was het zojuist gestolen voertuig. De scooters splitsten zich, waarop de agent de gestolen scooter achtervolgde. Die raakte het voertuig kwijt in de buurt van de Beukenstraat. Daar werd de gestolen scooter even later teruggevonden, maar de bestuurder was 'm gevlogen.

In een hottub

Het kenteken van de tweede scooter was bij de politie bekend en hoorde thuis in de wijk Goes-Zuid. Agenten zagen dit voertuig voor een woning staan. In de tuin troffen ze een jongen in de hottub aan. Bij de buren probeerde een tweede jongen zich tevergeefs in hun tuin te verstoppen. De twee 17-jarige jongens zijn naar een politiecellencomplex gebracht. De gestolen scooter werd diezelfde avond nog naar de eigenaar teruggebracht.