Actie voor Resto VanHarte: 'Het enige wat nu telt is, is wanneer we weer open kunnen'

Het afgelopen jaar was pittig, zegt Elliott. "De mensen die bij ons komen eten zijn soms eenzaam, vaak alleen. En de eenzaamheid onder mensen is door alle maatregelen van het afgelopen jaar alleen maar meer geworden. Dus hoe eerder we weer open kunnen, hoe beter."

'Veiligheid gaat voor'

Deze zomer was er weer even wat meer mogelijk en dat was goed en fijn, zegt Eilliott. "De vrijwilligers vonden het toen hartstikke leuk om weer aan de slag te gaan." Maar snel moesten de locaties van Resto VanHarte ook weer dicht. "Erg jammer, maar veiligheid gaat voor alles. We zitten ook in buurt- en verpleeghuizen en daarom konden we ook niet opengaan."

Lege stoelen, Resto VanHarte is al maanden dicht. (foto: Omroep Zeeland)

'Alle beetjes welkom'

Op dit moment loopt er een statiegeldflessenactie bij twee supermarkten in Middelburg en dat doet Eilliott goed. Ook om te weten dat mensen het goede doel niet zijn vergeten. "Wij hebben praktisch geen eigen inkomsten We krijgen geld van de Postcodeloterij en subsidies van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Elk extraatje is van harte welkom. Zodat zodra het weer mag, we weer maaltijden kunnen aanbieden."

Eilliott roept daarom iedereen op zijn statiegeldflessen in te leven bij de supermarkt in Dauwendaele of Magistraat Middelburg en het bonnetje te stoppen in de bus die naast de automaat hangt.

De actie loopt tot en met 31 maart.

(foto: Omroep Zeeland)

Resto VanHarte serveert driegangendiners voor een klein prijsje (max zeven euro). Het initiatief is ontstaan zodat buurtbewoners, met welk budget dan ook, kunnen genieten van een gezonde maaltijd en met elkaar in contact komen. Zo wil de organisatie, die voornamelijk draait op vrijwilligers, vereenzaming voorkomen of verminderen. In Zeeland zitten de buurtrestaurants in buurthuizen en in zorginstellingen. Resto VanHarte maakt deel uit van een landelijke stichting.

Volgens Josephine Elliott is de inzamelingsactie voor Resto VanHarte hard nodig.