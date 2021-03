Dossier skatebaan Middelburg kent (voorlopig) alleen verliezers

Skatebaan in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Blijkbaar was er niemand die zo'n 11 jaar geleden dacht: "Hmmm, een skatebaan zo dicht op de gevels van deze huizen, daar zou wel eens gedonder van kunnen komen."

"Nee", stelt het college in antwoord op vragen van de gemeenteraad: "De skatebaan was aan te merken als een speelvoorziening en werd als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan." Zeker, een skatebaan op papier maakt geen geluid. Wie het stuk grond kent waarop de baan is gebouwd, vraagt zich gelijk af waarom die niet een stuk verder is aangelegd, zodat eventueel geluidsoverlast geen probleem zou zijn. Ruimte zat.

Jongeren op de skatebaan (foto: Omroep Zeeland)

Voor zover bekend was er niemand die in het stadskantoor opperde toen de eerste dreiging van rechtszaken zich aankondigde: "Misschien moeten we nu ons plan trekken, want er is een behoorlijk risico dat we straks moeten toegeven dat we het geld dat we voor een andere baan hebben opgemaakt aan kosten om deze open te houden."

Nieuwe baan kost net zoveel als de kosten die tot nu toe gemaakt zijn

Dat punt is nu bereikt. Ergens rond de 300.000 euro is er uitgegeven aan het conflict, ongeveer wat een nieuwe baan volgens de gemeente moet gaan kosten. De verantwoordelijk wethouder is (we weten niet waarom) vervangen door een wethouder die niet eens wist dat skaten zo populair is. De omwonenden die gelijk hebben gekregen worden op social media uitgemaakt voor van alles en nog wat. En de skaters, die meer dan 10.000 steunbetuigingen weten te verzamelen in een paar dagen, wordt hun plek afgenomen, zonder uitzicht op iets anders.

Skaters op de afgesloten baan (foto: Omroep Zeeland)

Is de gemeente het aan de jeugd verplicht om een fatsoenlijk alternatief te bieden wanneer de sloophamer het skatepark sloopt? Ik denk van wel. Immers, het zijn niet de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de inschattingsfouten die gemaakt zijn. Het zijn wel de jongeren die nu onevenredig hard getroffen worden. Met de hulp van lokale ondernemers, crowdfunding en een ruimhartige gemeenteraad die de verantwoordelijkheid neemt voor de situatie door het benodigde geld ergens vandaan te halen, moet een alternatieve skatebaan gebouwd kunnen worden. Anders verliest echt iedereen.