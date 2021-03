Middelburg heeft padelprimeur op Walcheren

Het padelracket ziet er heel anders uit dan een tennisracket (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment liggen er slechts twee padelbanen in de provincie, terwijl de sport in Nederland de afgelopen jaren al veel aan populariteit won. Sinds 2018 kan je in Breskens padellen en een jaar later volgde Scharendijke. Toen bleef het een hele poos stil. Dit jaar hebben tennisverenigingen Goes en Terneuzen ook gekozen voor padel. Daar worden dit jaar nog twee banen aangelegd.

"Het is natuurlijk een sport die aan het opkomen is", zegt MLTC-voorzitter Jan Sanders. "Om onze provincie heen wordt het al veel gespeeld. We hopen dat het mee helpt om de tennisclub gezond te houden. We kunnen de bestaande leden iets nieuws bieden en hopen ook dat er mensen zijn die padel leuk vinden zich aan onze vereniging binden."

Op het complex van MLTC verdwijnt een tennisbaan ten koste van de twee nog aan te leggen padelbanen. "Ik hoop dat de banen er in het najaar liggen", besluit Sanders.