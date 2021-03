Een ippon op het Damplein in Middelburg: jonge judoka's weten niet van wijken in coronatijd

De accommodatie van de sportschool zit door corona nog altijd op slot en dat begon steeds meer te knagen bij Mulder, die lijdzaam moest toezien hoe hij de trouwe leden weinig kon aanbieden binnen alle beperkingen. "We hebben het wel een tijdje geprobeerd met online lessen, maar dat is toch anders dan écht met de kinderen zijn."

Graanbeurs

Een belangrijke les binnen de judosport is het omgaan met tegenslagen en dat besloot Mulder, naast trainer ook mede-eigenaar, in de praktijk te brengen. Meerdere keren per week ploffen op diverse buitenlocaties in Zeeland judomatten neer, zodat er coronaverantwoordelijk les kan worden gegeven. "Het kostte wat tijd om de nodige vergunningen te regelen, maar sinds begin maart zijn we ook hier in Middelburg van start gegaan", vertelt Mulder, onder het dak van de Graanbeurs.

In de middag- en avonduren worden jonge judoka's van alle leeftijden de fijne kneepjes van de sport geleerd. "Natuurlijk is het passen en meten. We hebben ook wel wat aan de lessen veranderd, maar toch krijgen we vooral veel ongelofelijk leuke reacties." Essentieel is wel dat er op leslocaties een dak boven het hoofd is, zodat er in alle omstandigheden getraind kan worden.

Het is wel anders, maar ook wel fijn in de frisse lucht" Lisa (11 jaar)

De elfjarige Lisa twijfelt wanneer ze de vraag krijgt of ze buiten of toch liever binnen traint. "Het is allebei leuk. Buiten is het wel anders, maar ook wel weer fijn in de frisse lucht." Hoewel Mulder trots is dat er onder meer op deze bijzondere locatie in Middelburg alsnog getraind kan worden, hoeft hij er niet lang over na te denken. "Het meest ideale is toch de situatie zoals we die ooit gewend waren."

Tot het moment dat alles weer wordt zoals het was, weet Mulder in elk geval wat hem en zijn collega's te doen staat. "Niet opgeven. We hebben ons niet met een kluitje het riet in laten sturen en blijven gaan voor een ippon (de hoogste judoscore, red.). Alles is judo, en judo is alles; wij doen er alles voor om te kunnen blijven doen wat we het allerliefste doen."