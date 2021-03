Gratis compost in zakken valt in de smaak: honderden Zeeuwen nemen zakje mee van milieustraten

"Er stonden vanochtend vroeg al mensen in de wachtrij die speciaal voor de zakken met compost kwamen." Directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) tilt twee zakken van de stapel op de milieustraat in Hulst. Hij heeft vandaag zo'n zevenhonderd zakken om uit te delen. "Zal ik ze in de kofferbak leggen?", vraagt hij een oudere man. "Deze krijgt u vandaag als dank voor het scheiden van uw afval."

De compost is gemaakt van het gft-afval van de milieustraat. Eén keer per jaar krijgen mensen de mogelijkheid het in zakken mee te nemen: op de landelijke compostdag. "Landelijk dachten ze dat het met corona moeilijkheden zou opleveren. Wij zijn ervan uitgegaan: het kan in de buitenlucht, mensen kunnen het eventueel zelf pakken, we hebben een verkeersregelaar in verband met de drukte, het kan prima coronaproof naar onze mening."

'Toch weer mooi meegenomen'

Ook vandaag is het weer druk op de milieustraat. Auto's rijden af en aan. Sommige mensen zijn speciaal voor de zakken naar de milieustraat gekomen. "Ik hoorde het via via", zegt een man die de zakken net in zijn auto heeft gelegd. "Toch weer mooi meegenomen, compost voor tussen de bloemen in de tuin."

Het idee achter de Zeeuwse compostdag? "We willen een bedankje uitdelen aan de mensen die hun afval komen scheiden", zegt directeur Paul Marinissen. "En juist specifiek voor de stroom gft-afval, waar de compost van gemaakt wordt." De directeur roept iedereen dan ook op goed te scheiden. "In het restafval zitten nog veel etensresten en materiaal waar compost van gemaakt kan worden." Zonde, zegt Marinissen daarover. "Als je het als restafval naar de afvaloven afvoert, moet je het opstoken en dat kost veel geld. Er compost van maken voor de Zeeuwse landbouw of je eigen tuin, is natuurlijk veel beter."

"Je weet gelijk wat er met het gft-afval gedaan wordt, wat ervan gemaakt wordt", zegt een meneer in een rode jas die zelf vier zakken meeneemt. "Mijn buurvrouw is 89, die komt er niet meer om." Andere mensen laten zich verrassen. "Oh... ja... dat wil ik wel", antwoordt een man op de vraag van Marinissen. Terwijl de directeur met de zakken naar hem toeloopt: "We komen straks nog meer groenafval brengen hoor!"

Directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst helpt een handje mee op de Zeeuwse Compostdag 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Ook een mevrouw laat Marinissen vier zakken compost in haar auto leggen. "Mijn buurman kan er zelf niet om", zegt ze. Zij was wel op de hoogte van de actie. Sterker nog: "Gisteren was ik hier ook maar toen was het nog niet", zegt ze schouderophalend. De achterklep van haar auto valt dicht. Snel naar huis, en dan: compost uitstrooien in de tuin.