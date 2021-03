Talloze mensen brengen laatste groet aan Ichelle van de Velde

Belangstellenden kregen vandaag de gelegenheid om in het Mauritshof in IJzendijke afscheid van Ichelle te nemen. Op verzoek van de familie brachten zij een gekleurde bloem mee. "Een kist vol met rozen en helemaal bedekt. Dan zeg je 'ja, dat is ook Ichelle'. Ichelle was gewoon een lieve, leuke meid", zegt een van de kennissen van de oma van Ichelle. "Er zijn geen woorden voor wat er is gebeurd. Het is te erg voor woorden." Van alle bloemen zijn ter plekke mooie grote boeketten gemaakt.

Muzikale stoet

Toen alle mensen langs de baar waren gelopen, stelde iedereen zich op langs de weg naar het crematorium in Terneuzen. Het Volkswagenbusje met daarin de kist van Ichelle werd begeleid door muziek en ging door het dorp, waar ook veel mensen nog een laatste groet brachten. De crematie vond daarna in besloten kring plaats in Terneuzen.

De 29-jarige Ichelle van de Velde was de afgelopen maanden volop in het nieuws. Ze werd sinds december vorig jaar vermist en na bijna twee maanden vermoord terug gevonden. Een 44-jarige vrouw uit Aardenburg wordt verdacht is zit nog in voorarrest.

Familie Ichelle krijgt steunbetuigingen via social media (foto: Pixabay)

Lees ook: