PSD-boot Emma vaart woensdag naar Vlissingen

De PSD-veerboot Koningin Emma keert terug naar Zeeland (artist impression) (foto: PSDnet.nl)

Na vertrek uit de haven van Scheveningen zal de Koningin Emma op eigen kracht koers zetten naar Zeeuwse wateren. Vanaf Westkapelle is er in de loop van de middag goed zicht op de voormalige PSD-veerboot. Via de Sardijngeul passeert de Emma de boulevards van Vlissingen om vervolgens naar de bestemming Scheepswerf Reimerswaal in Vlissingen-Oost te varen. De verwachte aankomst in de Sloehaven is 16.30 uur.

Dokhaven

De bedoeling is dat het schip nadat het is opgeknapt is definitief zal afmeren in de Dokhaven in het centrum van Vlissingen, waar het dienst gaat doen als bed and breakfast met kleinschalige horeca.

MarineTraffic

Tijdens de reis kan iedereen via AIS de actuele positie volgen. Het schip is te vinden onder de huidige naam Estrella, op websites zoals MarineTraffic.

