'Hoogstwaarschijnlijk volgend jaar geen City Trail in Vlissingen'

Het is bijna alsof Vlissingen er een tweede windorgel bij heeft gekregen. De medailles klingelen tegen het hekwerk van Michiel de Ruyter. Menig toerist pakt er even eentje vast. Op de voorkant prijkt Michiel de Ruyter, op de achterkant de tekst '5e editie CityTrail Vlissingen, zondag 29 maart 2020'.

Geen vijfde editie

Afgelopen week zette de organisatie haar plan op Facebook, met het idee: wie een medaille - of tien of twintig - wil, mag ze meenemen. "We hebben er genoeg", zegt Claudia van de Ketterij. "1.500 stuks. Alles wat overblijft gaat de kliko in. Op deze manier kunnen we ze coronaproof weggeven." Want die vijfde editie, die komt er waarschijnlijk niet.

De City Trail is een wandel- en hardloopevenement waarbij deelnemers niet alleen door straten lopen, maar ook dwars door gebouwen. Benieuwd hoe dat er uitziet? Kijk de video terug van 2018.

Van de Ketterij: "Wij vinden dat het tijd is voor wat anders. We hebben vijf jaar lang evenementen georganiseerd, met heel veel liefde en plezier. Dat geeft heel veel voldoening." Maar: "Het is wel mooi geweest zo."

Ik ben vorig jaar begonnen met wandelen en sindsdien hebben mijn buurvrouw en ik zoveel kilometers gemaakt, dus ik dacht: 'Ik ga er eentje halen.'" wandelaar Melissa

De oproep heeft oud-deelnemer Marcel uit Vlissingen en zijn vriendin naar de boulevard gelokt. "Omdat we normaal gesproken mee zouden doen. Het is een ludiek idee, weer eens wat anders." Maar ook niet-deelnemers halen een medaille op. "Ik ben vorig jaar begonnen met wandelen en sindsdien hebben mijn buurvrouw en ik zoveel kilometers gemaakt, dus ik dacht: 'Ik ga er eentje halen'", zegt Melissa uit Vlissingen.

"Aangezien er door corona niets door kan gaan, doen we het maar op deze manier." Ze haalt twee medailles van het hekje, ook eentje voor de buurvrouw. "Toch best leuk dat je nu echt een medaille in handen hebt voor de gemaakte kilometers."

'Je moet de medaille wel verdienen... toch?'

Aan de voorkant van Michiel bekijkt een echtpaar uit Aagtekerke de medailles. Ze laten ze hangen. "Ik vind dat je het wel moet verdienen", zegt de vrouw, Willemijn. In 2018 had ze zich ingeschreven voor de City Trail, maar kon vanwege ziekte niet meedoen. Is dat niet genoeg reden? Twijfelend kijkt ze naar de medailles. "Ik vind het wel stoer zo'n mooie medaille... M'n eerste medaille... Vooruit dan maar, dan pak ik hem!"

Linksboven: Willemijn, linksonder: Melissa en rechtsonder: Marcel en organisator Claudia van de Ketterij (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie laat de medailles nog tot dinsdag hangen, daarna verdwijnen ze definitief uit Vlissingen.