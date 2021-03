Stadionrentree was voor Oranjefan Jan Baart een 'feestje van herkenning'

Jan Baart en zoon Yuri voor Nederland - Letland (foto: Jan Baart)

De coronasneltest voor de wedstrijd was een fluitje van een cent, aldus Baart, die al meer dan tweehonderd interlands bezocht. "Binnen twintig minuten kreeg ik de uitslag en kon ik naar binnen. Voor mij was toen het eerste doelpunt eigenlijk al gemaakt." Daarna volgde een feestje van herkenning met medesupporters die hij voor het laatst in november 2019 bij Nederland - Estland had gezien.

Af en toe had ik echt het idee dat ik in een kroeg stond" Jan Baart

Oranje won met 2-0 van Letland, maar het voetbal was op sommige momenten heel even bijzaak, geeft de Goesenaar toe. "Het was een hele belevenis op zich om te kunnen juichen zonder mondkapje en om weer bier met elkaar te kunnen drinken. Af en toe had ik echt het idee dat ik in een kroeg stond. Echt geweldig."

Na de wedstrijd sliep Baart samen met drie andere Zeeuwse fans vanwege de avondklok in een hotel dicht bij het stadion. "Daar hebben we met elkaar geproost op de overwinning en nog tot middernacht nagepraat. Het was zeker voor herhaling vatbaar."

Verslaggever Tom Druppers sprak met Jan Baart over de rentree van het Oranjelegioen