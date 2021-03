Tolhoek houdt goed gevoel over aan Ronde van Catalonië: 'Ben echt op de weg terug'

Antwan Tolhoek in de Ronde van Zwitserland vorig jaar (foto: ANP)

Voor Team Jumbo-Visma was het een teleurstellende laatste dag in Spanje. Koen Bouwman moest de overwinning aan Thomas de Gendt laten en Sepp Kuss verloor kostbare seconden, waardoor hij buiten de top 10 viel in het klassement, dat gewonnen werd door Adam Yates.

Tolhoek moest flink afzien in de slotetappe. "Er was sprake van een grote kopgroep en dan is het de vraag of het peloton nog in gang gaat schieten. Dat gebeurde uiteindelijk en was het flink aanpoten. Zelf had ik geen beste dag."

Wel kijkt hij met een goed gevoel terug op de wielerweek in Spanje. Na Wilco Kelderman (vijfde) en Steven Kruijswijk (22ste) was hij de beste Nederlander. "Qua fitheid zat het gewoon goed, dat is voor mij op dit moment het belangrijkste."

Operatie

In oktober vorig jaar moest Tolhoek onder het mes wegens een beknelde liesslagader. Nu is hij weer op de weg terug. "Het voelt voor mij als een bevestiging dat de operatie goed is geweest voor me. Ik kon bergop mee met de besten, daar wil ik nu een vervolg aan geven."

Daar krijgt de Bevelandse renner de kans voor in de Ronde van Baskenland, die van 5 tot en met 10 april verreden wordt.