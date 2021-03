André de Nooijer zit bij Groede voor de vereniging en niet voor zichzelf

De Nooijer voelt zich als een vis in het water. "Vanaf dag één was er gelijk een goede klik. Het is een fijne vereniging, waar ik me thuis voel. Je wordt door iedereen aangesproken."

Trots

Zeven jaar geleden was De Nooijer jeugdtrainer bij Breskens, toen hij gevraagd werd. "Groede heeft mij de kans gegeven. Ik was jeugdtrainer en had niet eens mijn papieren. Ze zochten iemand die goed met jeugd kon werken. De club geloofde in mij en daar ben ik best trots op."

Tijdens de lockdown traint Groede op zondagochtend (foto: Omroep Zeeland)

Toch sprak De Nooijer dit seizoen nog wel met een andere club, die informeerde naar zijn beschikbaarheid. "Ik ben uit respect gaan praten, maar heb toen ook gelijk gezegd: als alles goed is bij Groede, dan blijf ik. Want ik heb het naar mijn zin. Daar draait het volgens mij om."

Perfecte trainer

Spelers en trainer zijn dus nog niet op elkaar uitgekeken. "André is een perfecte trainer voor de Groe", begint aanvoerder Arno van den Hemel, die al zeven seizoenen onder hem traint.

"André weet precies hoe de club in elkaar steekt en dat is belangrijk. Hij geeft leuke en gevarieerde trainingen. Hij zal tactisch echt niet de beste trainer van Zeeland zijn, maar hij weet wel wat het betekent om een club als Groede te trainen."

Overzicht langstzittende trainers

trainer club seizoenen André de Nooijer Groede 7 Lennard Kerkhove De Noormannen 6 Johan Temmerman Hulsterloo 5 John Moes Corn Boys 5 Niek van den Houten Colijnsplaatse Boys 4 Marcel Lourens Kloetinge 4 Leon de Witte WHS 4

Volgens Van den Hemel past De Nooijer goed bij de club omdat hij inziet dat Groede een dorpsvereniging is, waar gezelligheid ook belangrijk is. "Hij heeft sportieve ambities. Die hebben wij als spelersgroep ook, maar André weet ook heel goed dat gezelligheid belangrijk is."

Promotie naar derde klasse?

Op sportief vlak droomt De Nooijer stiekem van promotie naar de derde klasse. "Dat zou een stunt zijn, maar ik denk dat het op termijn niet onhaalbaar is."

De Nooijer zal Groede dus niet gelijk inruilen voor een andere club. "Ik denk dat meer trainers die ambitie zouden moeten hebben om een club naar een hoger niveau te duwen .Je kan dat op heel veel manieren doen. Maar ik zou niet te snel weglopen bij een club. Ik ben er voor de vereniging, vind ik zelf."