Barbara fietst 1500 km voor de horeca: 'Als je positiviteit verspreidt, krijg je dat ook terug'

"Die wind onderweg ben ik wel even zat," zegt Barbara Wapenaar van restaurant De Beren Maassluis lachend. Maar ze voelde dat ze iets moest doen als steuntje in de rug voor de horeca. Ze merkte namelijk dat steeds meer collega's in een 'horecalockdowndip' terecht kwamen. "Daarom besloot ik iets geks te doen en op mijn bakfiets te springen. Het is nog leuker dan verwacht. Iedereen vindt het fijn om even niet te denken aan de ellende waar we in zitten."

Met haar hondje in de bakfiets is ze gestart in Zuid-Holland en richting het noorden gefietst. Via zaken in Amsterdam en Heerhugowaard is ze over de Afsluitdijk gegaan. "Daarna ben ik naar Groningen gefietst. Toen vanuit Hogeveen naar Meppel en helemaal door naar Roermond. Toen ben ik via Brabant naar boven richting Utrecht en Amersfoort gereden. Via Rotterdam ben ik vervolgens richting Roosendaal gedaan. En nu ben ik dus aangekomen in Zeeland." Haar hondje heeft ze na een week meegegeven aan een vriendin. "Het waaide te hard."

'De mensen zijn super lief'

Onderweg komt Barbara een hoop mensen tegen en krijgt ze leuke reacties. "Sommige mensen vragen heel verbaasd of ik eten aan het bezorgen ben. Omdat er helemaal geen Berenrestaurant in de buurt zit. En ik ben ook al goed geholpen hoor. Mijn fiets is al een paar keer kapot gegaan bijvoorbeeld. Ook kreeg ik snoepjes, drank en eten onderweg." Volgens de ondernemer denken mensen wel even na over het feit waarom ze dit doet. "We zijn natuurlijk al een jaar bijna niet open geweest. De mensen zijn super lief voor me."

Naast aandacht voor de horeca wil ze de aandacht vestigen op een petitie. "Met een groep horecaondernemers denken wij dat de dag dat we open gaan, een nationale feestdag moet worden. Het lijkt ons super om dat jaarlijks terug te laten komen. Dat iedereen vrij is, behalve de horeca, en dat iedereen die dag geniet van de horeca." Onderweg zamelt ze dan ook handtekeningen in. "De teller staat inmiddels op tienduizend. Er zijn er nog dertigduizend nodig om het onder de aandacht in de Tweede Kamer te krijgen."

Ook bij Berenrestaurant Goes werd Barbara Wapenaar feestelijk opgewacht door haar collega's (foto: Omroep Zeeland)

Het eind van de fietstocht is bijna in zicht. Vanuit Goes gaat Wapenaar via Oud-Beijerland en Heenvliet terug naar Maassluis waar zij dinsdag 'finisht'. Bij haar eigen vertrouwde Berenrestaurant wachten haar collega's hun 'baas' op. In totaal heeft ze dan bijna 1500 kilometer in de benen. ,,Dat is behoorlijk wat, maar met een elektrische fiets gaat het prima. En dan ga ik twee dagen zitten en niet bewegen."